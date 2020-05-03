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【餐飲寒冬】限聚令下邊間連鎖餐廳最慘？ 等數據話你知

金融經濟 12:00 2020/05/03

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多間餐飲企業受疫情衝擊，盈利大受打擊

疫情下市民減少外出消費，加上政府推行限聚令、餐廳限客令等措施，令景氣本已欠佳的本港餐飲業進一步陷入寒冬，其中大家樂 （00341） 及翠華 （01314） 等大型餐飲集團接連發盈警，而牛奶公司亦透露，其有份持股的美心業務大幅受損。

大家樂下半年最多蝕近億

此前一個財政年度賺5.9億元的大家樂預告，截至3月底止財政年度賺少85%至90%，即全年純利約為5900萬元至約8850萬元。集團解釋，純利減少主要由於收入減少，以及高經營成本所致。集團今年1月至3月受新型冠狀病毒爆發影響，集團利潤下降幅度加大，甚至錄得虧損。

翻查大家樂中期業績，當時集團仍賺1.5億元，意味著其下半年或錄得6150萬元至9100萬元虧損。

翠華或明蝕實賺

至於翠華則預計全年虧損約為1.6億至1.8億元，上年同期則錄得除稅後溢利 為471萬元。集團解釋，虧損主要由於部分資產預計將錄得一次性撇銷及減值虧損等非現金性項目合共約為2000萬至3000萬元，以及資產折舊及攤銷合共約1億元。

此外，去年中以來入境旅客及出外用膳巿民銳減致收益下跌，加上食材成本等經營成本持續上漲，均影響集團盈利能力。

翠華上半財政年度已蝕4450萬元，意味著其下半年虧損約1.15億元至約1.35億元。不過，要留意的是翠華下半年錄得大額虧損主要由於會計損失入帳，未必能完全反映其經營狀況；如撇除這些會計項目，翠華下半年甚至可能錄得盈利。

至於在去年社會運動中成為箭靶之一的美心，雖未披露具體財務數據，但其股東牛奶公司指出，疫情下酒樓顧客大減，部分門店亦需要暫時關閉下，業務大幅受損。

總括而言，一日疫情未消退，以及政府未撤銷相關限制，餐飲業皆難見明顯好轉，投資者宜持審慎態度。

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香港股票 餐飲股 翠華控股（01314） 餐飲 限聚令 大家樂（00341） 盈警 美心 冠狀病毒

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