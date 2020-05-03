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【人民幣】中美摩擦再升溫 人民幣貶值壓力再現？

金融經濟 11:00 2020/05/03

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中美摩擦升溫，令人民幣再面臨貶值壓力。

美國總統特朗普聲稱，有證據顯示新冠病毒由武漢實驗室而來，並威脅再向中國加徵關稅。中美摩擦再現升溫的跡象，周五（5月1日）離岸人民幣（CNH）兌每美元跌至7.13水平，即相當於每百港元可兌近92元人民幣。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，美匯指數一度於高位徘徊，近日才回落至100以下。由於市場對美元需求仍相對較高，導致其他非美元貨幣受壓。而中美爭端再起，亦對人民幣構成一定壓力。在全球經濟遭挫，各國消費需求大減的情況下，中國的出口面臨着巨大的壓力，一旦美國真的重新將關稅升級，勢必會衝擊人民幣匯價。

貨幣貶值是中國提振出口的方法之一1。但值得注意的是，目前美國已將中國列為貨幣操縱國，儘管美方未有就此作出實質行動，但若人民幣兌美元再進一步貶值，勢必會引起美方反彈，為中美關係添加變數。

聯儲局無限QE 人行放水仍相對剋制

另一方面，美國聯儲局先是將利率降至接近零，然後又宣布擬大手買債，旨在為市場提供充裕流動性。雖然目前美匯指數仍然強勢，但若長此下去，美元貶值也是意料中事。

相對於全球各國央行的減息放水，人民銀行的減息步伐明顯更慢，在利率相對平穩且高於其他主要經濟體（歐元區、日本長期負利率）的情況下，人民幣匯價仍有一定支持，未必會出現斷崖式下跌。

相關文章︰人民幣加速貶值　在岸人幣曾穿7.12十月以來新低

【人民幣】股金債各類資產齊跌 人民幣成為最後避風港？

 

編輯︰侯景成

地緣政治 特朗普 人民幣 中國 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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