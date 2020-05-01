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【新股IPO】農夫山泉創辦人鍾睒睒　原來比王健林更富貴？

金融經濟 23:08 2020/05/01

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農夫山泉創始人鍾睒睒被聚焦，將手握兩家上市公司。

賣水的農夫山泉於4月29日向港交所遞交上市申請，正式投入港股市場的懷抱。據招股書披露，創始人兼董事長鍾睒睒也被廣泛關注。鍾睒睒控股的另一家公司萬泰生物（滬：603392）也於農夫山泉遞表當天，登錄上交所主板，上市首日股價急漲44%。截至30日，萬泰生物收報13.86元（人民幣，下同），總市值達60.1億元。

若農夫山泉最終成功在港掛牌，鍾睒睒將同時在中港市場各控制一家上市公司。對鍾睒睒，這兩家上市公司，實際上只佔其資本版圖的冰山一角。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉擬集資78億元 去年派息105億元

翻查2家上市公司的資料發現，鍾睒睒以養生堂為核心控股平台企業，個人持股98.38%，餘下1.62%股權則由他另一家全資控股公司杭州友福持有；換言之，他擁有養生堂100%控股。

鍾睒睒持有農夫山泉約87.45%股權，包括直接權益約17.86%，並透過養生堂間接持有約69.58%權益。上市後，鍾睒睒及養生堂為農夫山泉的控股股東。值得注意，農夫山泉港股上市前派股息96億元（約105億港元），意味鍾睒睒收息近84億元。

根據萬泰生物資料披露，鍾睒睒直接持有18.17%股權，並通過養生堂間接持有公司56.98%股份。按照4月30日市值，鍾睒睒僅在萬泰生物持股的市值已超過45億元。該公司最大亮點是首個國產二合一HPV疫苗。

養生堂旗下共有超過80家企業，包括農夫山泉、萬泰生物、養生堂藥業、養生堂浙江食品、養生堂(安吉)智能生活等。業務板塊涵蓋保健品、生物製藥、飲料飲用水、食品、內服美容品、代農業產業等領域。

隱形富豪鍾睒睒身家有望超過王健林家族？

鍾睒睒十分低調，曾一手創立內地多個知名品牌，包括養生堂龜鱉丸、朵而膠囊、成長快樂、清嘴、農夫果園、尖叫、母親牌牛肉棒等。

去年鍾睒睒憑藉137.9億元的財富，躋身福布斯2019中國富豪榜，排第186位。福布斯2020富豪榜，鐘睒睒的財富增加了2億美元，至20億美元(約合141億元人民幣)。

隨着農夫山泉及萬泰生物接連上市，鍾睒睒身家將在2020年水漲船高。有內地媒體猜測，如果農夫山泉成功港股上市，其身家可高達1300億港元，有望超過王健林家族。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉港股IPO確定大摩及中金為保薦人　集資78億元

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

編輯：陳華

香港股票 IPO 富豪 萬泰生物（滬：603392） HPV

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