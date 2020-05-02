【中小企教室】產品資料準備足　最快10分鐘可開網店

▲ 不少中小商戶陸續開拓遙距業務，轉戰網銷，目前不同開設網台平台如「掌舖」（Boutir）、bWebs、SHOPLINE，均設有免費試用方案。

全民宅在家中網購的浪潮興起，為支援在疫情下繼續營運及提供服務，不少中小商戶陸續開拓遙距業務，轉戰網銷。目前不同開設網台平台如「掌舖」（Boutir）、bWebs、SHOPLINE，均設有免費試用方案。

其中以bWebs開店，僅花上約10分鐘，過程只須輸入網站名稱、擁有人、綁定Instagram及Facebook專頁、關鍵字等，再選擇模版設置便可。

▲ 在多功能網站平台bWebs上開網店，過程只須輸入基本資料＞選擇免費試用/其他收費方案＞選擇網頁模版（bWebs網站截圖）

▲ 其免費方案，包括最多5件產品、網站建置可享有1GB數據儲存、網頁瀏覽統計報告等，也可以有手機定單通知，及為客戶提供綫上客戶服務。

可即時增設付款途徑

香港網舖平台「掌舖」（Boutir）創辦人吳家嘉亦表示，商戶只須預備好所有產品資料如圖片、描述、影片等，約10至20分鐘已可成功開店。

在收款方面，他分享指，該平台可即時增設付款途徑，如Stripe收信用卡付款（包括Visa、Master、Apple Pay等）。若想使用PayMe For Business或AlipayHK，多花約1至3星期就可以。

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商戶加入網店平台 較年初倍增

吳家嘉另透露，於上月加入該平台的商戶超過5,000間，較今年1月高出1倍多。

上月新加入的商戶，有9成均選擇1個月免費試用計劃。

過去，網銷未必是傳統中小企零售品牌的首選，疫情下要臨急抱佛腳，希望盡快投入網銷世界。一些提供開設網店服務的平台，近月推出免費試用計劃，如掌舖上月起新增了疫境自強計劃，提供一系列針對新手及已加入的店主的優惠方案，包括為初次開網舖的新手店主提供一個月免費入門試用。

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記者：張寶燕

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