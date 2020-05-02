【中小企教室】產品資料準備足　最快10分鐘可開網店

下一篇文章
【疫市營商】全球第一季雲端市場規模激增34%
全民宅在家中網購的浪潮興起，為支援在疫情下繼續營運及提供服務，不少中小商戶陸續開拓遙距業務，轉戰網銷。目前不同開設網台平台如「掌舖」（Boutir）、bWebs、SHOPLINE，均設有免費試用方案。
其中以bWebs開店，僅花上約10分鐘，過程只須輸入網站名稱、擁有人、綁定Instagram及Facebook專頁、關鍵字等，再選擇模版設置便可。
可即時增設付款途徑
香港網舖平台「掌舖」（Boutir）創辦人吳家嘉亦表示，商戶只須預備好所有產品資料如圖片、描述、影片等，約10至20分鐘已可成功開店。
在收款方面，他分享指，該平台可即時增設付款途徑，如Stripe收信用卡付款（包括Visa、Master、Apple Pay等）。若想使用PayMe For Business或AlipayHK，多花約1至3星期就可以。
【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams
【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）
商戶加入網店平台 較年初倍增
吳家嘉另透露，於上月加入該平台的商戶超過5,000間，較今年1月高出1倍多。
上月新加入的商戶，有9成均選擇1個月免費試用計劃。
過去，網銷未必是傳統中小企零售品牌的首選，疫情下要臨急抱佛腳，希望盡快投入網銷世界。一些提供開設網店服務的平台，近月推出免費試用計劃，如掌舖上月起新增了疫境自強計劃，提供一系列針對新手及已加入的店主的優惠方案，包括為初次開網舖的新手店主提供一個月免費入門試用。
【中小企教室】Google Meet點樣用？多人網上會議免費至9月30日
【中小企教室】製作Google Form懶人包 簡單幾步製考卷、報名表！
記者：張寶燕
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l