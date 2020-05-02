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【2020母親節】消費數據揭示　媽媽Wishlist有甚麼？

科技 12:00 2020/05/02

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受近日疫情影響，不少人都會搜尋懶人食譜，再配合多功懶人小家電Cook At Home。據Yahoo奇摩購物中心公布4月的數據顯示，紓壓系家電如咖啡機、音響、吹風機、電捲棒、按摩家電等，因母親節採購潮再躍熱銷榜。

2020母親節將至，準備好禮物孝敬媽媽或者婆婆等長輩嗎？受近日疫情影響，不少人都會搜尋懶人食譜，再配合多功懶人小家電Cook At Home。據Yahoo奇摩購物中心公布4月的數據顯示，紓壓系家電如咖啡機、揚聲器、風筒、曲髮器、按摩家電等，因母親節採購潮再躍熱銷榜。Yahoo奇摩拍賣則觀察到「早餐機」、「紅豆餅機」成為熱搜關鍵詞。同時消費者更偏好烘烤、蒸煮、煎或煮咖啡的多功懶人小家電。

【2020母親節】留家抗疫尋新搞作　科技禮物有咩揀？

【疫市營商】健康家電成炙手可熱產品　Dyson逆市開店如何搶盡商機？

另據PChome 24h購物消費大數據顯示，其2020年「母親節十大熱搜關鍵字排行榜」，熱門排名第一位是蘋果新推出的iPhone SE，為該品牌史上最平機款。熱門排名依序為：

  • iPhone SE
  • 氣炸鍋
  • 專櫃保養
  • 水波爐
  • LA ROCHE-POSAY修護乳霜
  • Dyson風筒
  • 咖啡機
  • 鑄鐵鍋
  • 保健食品
  • 震動按摩槍

雖然新iPhone SE討論度較高，最平3399元可入手，成為母親節禮物的採購首選。不過也可以參考以上的熱門關鍵字，再視乎預算再作購物決定。

【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

責任編輯：張寶燕

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