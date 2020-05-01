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【2020母親節】留家抗疫尋新搞作　科技禮物有咩揀？

科技 22:00 2020/05/01

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如果想送科技產品作母親節禮物，又未有決定好，請看看有甚麼推介的選擇了！

新冠疫情持續多月，要渡過疫情下的母親節，準備好禮物孝敬媽媽或者婆婆等長輩嗎？如果想送科技產品作母親節禮物，又未有決定好，請看看有甚麼推介的選擇了！

空氣淨化器

全民尋覓口罩、消毒用品抗疫，想令媽媽及家人安心抗疫，防疫家電如空氣淨化機器或者是合適選擇。現時除了小米空氣淨化器外，還有其他如日本製的Trustlex IONION MX 攜帶式負離子空氣淨化器。其中售價最平在卓悅的指定5間分店，可以998元一部入手；網購平台友和YOHO售1080元，豐澤則為1,280元。

本地科企「雅弦科技」（Aurabeat Tech）日前亦有推出「Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器」，每部售4,280元。其技術總監司徒健南分享，該空氣淨化器結合銀離子、紫外綫及等離子三重消毒過濾技術，日前已獲具ISO認證的美國權威生化實驗室認證，能在10分鐘內有效消滅逾八成冠狀病毒。

【科技抗疫】初創研空氣淨化器　10分鐘消滅逾8成冠狀病毒

【疫市營商】健康家電成炙手可熱產品　Dyson逆市開店如何搶盡商機？
 
掃地機械人

掃地機械人可以幫助媽媽更有效除塵、清潔，更有不少品牌加入濕拖功能，適合多種地面包括木地板及地磚等。還可以利用智能手機控制，遙距操作。現時有推出除塵、掃地機械人的品牌包括Dyson、iRobot、 iLife、Deebot、Ecovacs等。 

其中在網購平台友和YOHO有售的吸塵濕拖二合一機械人，最平約1399元可入手。

【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

智能手錶

以智能手錶觀察媽媽的運動、健康狀況，包括睡眠與心率紀錄、女性健康追蹤功能的資訊。其中以Fitbit的智能手錶較為便宜，及備有多元款式，最新推出的Fitbit Charge 4最平1,328可入手，設有黑色、玫瑰木和風暴藍／黑多種顏色。其他如Versa Lite在網購平台如HKTV mall則售898元。

責任編輯：張寶燕

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