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母企陷欠債風波 泰禾人壽產品被康宏停售

金融經濟 21:43 2020/05/01

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泰禾人壽行政總裁余健南（右）指下周將約見康宏高層

本港險企泰禾人壽之內地母公司泰禾集團陷入欠債風波，令泰禾集團及集團主席黄其森被列入國家債務人黑名單。有本地傳媒報道，康宏因應泰禾系內公司財務情況轉差，日前已禁止旗下理財顧問銷售泰禾人壽的保險產品。

本地傳媒引述康宏內部信指出，雖然未有任何資訊顯示泰禾人壽財務穩定性有問題，但基於慎重考慮，決定於4月29日起停售泰禾人壽產品，直至獨立第三方釐清泰禾人壽的情況為止。康宏同時提醒理財顧問要向已投保人士解釋泰禾人壽的財務情況。

另外，泰禾人壽的銀保銷售夥伴大新銀行 （02356） 則指，會按照客戶對保險產品的需求審視和檢討有關業務安排。

泰禾人壽行政總裁余健南回覆傳媒查詢時指，下周將約見康宏高層，交代清楚公司在香港獨立營運、財務獨立、專業管理投資，與國內泰禾集團絕對分割，希望爭取康宏同意復售產品。

余健南此前於傳媒記者會上曾指，泰禾人壽與母公司在營運及財務上完全獨立，亦與系內其他公司無任何關連，也未曾資助或投資任何同系公司的產品。

早前有報道指，泰禾集團旗下東莞金澤置業未能償還1.2億元（人民幣，下同）貸款以及1130萬元利息，令泰禾集團及集團主席黄其森因被中國人民法院被列入國家債務人黑名單。

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香港股票 保險公司 銀行 大新銀行（02356） 保險產品 中國 香港 東莞

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