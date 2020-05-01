【五一黃金周】疫情緩和多人外出　餐廳生意逐回暖

▲ 疫情有緩和，港人在假期都陸續外出，餐飲業生意回暖。

疫情有緩和，港人在假期都陸續外出。東海飲食集團高級總監楊位醒表示，今次五一黃金周較疫情最差時，回升4成。惟他坦言一家大小到茶樓聚餐難分4人一圍，故限聚令持續，即使生意有回暖亦不會很多。

至於今次假期的晚市訂座情況，他笑言：「送雞都無客」，訂座率不高。他續指，由於現時在假期，市民一般外出，外賣生意較少。

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限聚令下難以回復正常

經營精品咖啡店的日出東方國際高級市務經理李家聲指，前日起人流有報復式反彈。即使未如疫情爆發前，單以疫情最差時的假期，餐廳前日的生意額已由每日約3萬，回升單日4萬5千；門外更有幾十人排隊輪候。

他稱，食客亦明白限聚令下，不少座位不能使用，相比疫情爆發前，耐性亦更高。即使昨日幾十人輪候，亦未見不滿。不過，他認為限聚令不取消，舉例餐廳正常50個座位，有20個不能使用，生意額亦難以回復正常。他預計今個假期，生意額最高能夠回升至疫情爆發前約8成。

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潮州菜餐館「梅花邨小館」老闆謝苑君表示，假期帶動下，人流和生意都增加1至2成，但仍然較疫情前的經營環境惡劣，限聚令下需要隔枱而坐，以及餐廳提早1小時關門，均對生意有影響。

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記者：馬意文

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