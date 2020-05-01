【美國大選2020】拜登否認性侵前助理 反指事主講法反覆

▲ 拜登否認性侵指控，反指事主講法前後不一。

正角逐2020年美國大選民主黨總統提名的美國前副總統拜登，其性侵醜聞愈鬧愈大，拜登周五首度親自公開回應事件。拜登直指有關指控不實，性侵事件從未發生。

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拜登（Joe Biden）接受全國廣播公司（NBC）訪問， 斬釘截鐵否認前助理里德（Tara Reade）的指控，他稱：「我要明確的說，這從未從未發生（I’m saying unequivocally that it never, never happened）。」

拜登並發聲明，強調應該尊重女性，女性站出來講述被侵犯經歷時，應被聽見，而非被噤聲，但拜登同時指出，女事主的故事充滿矛盾，不少地方說法多次改變。

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拜登羅列里德講法中，有問題之處，里德稱當時曾向主管及拜登辦公室的高級職員投訴，但相關人士明確表示，從未接獲里德的投訴。

拜登指，傳媒已追訪了數十名前職員，一個能證實里德講法的人也找不到，相反，很多前員工都提到，拜登辦公室對任何形式騷擾都絕不容忍。

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對於里德指，當時曾提交書面投訴，卻未能提供存檔，拜登稱，若投訴文件真的存在，唯一可能存放的地方，便是國家檔案館（National Archives），他已請求參議院秘書，要求檔案館找尋里德的書面投訴。

#MeToo運動風潮，令全球不少女性站出來，挺身指證施襲者，但這類指控通常年代久遠，唯一的證據，往往只有事主片面之詞，固然令受害者討回公道十分困難，但若指控真的是莫須有，被指摘者亦很難證明自己清白。

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