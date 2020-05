【美國大選2020】拜登否認性侵前助理 反指事主講法反覆

▲ 拜登否認性侵指控,反指事主講法前後不一。

正角逐2020年美國大選民主黨總統提名的美國前副總統拜登,其性侵醜聞愈鬧愈大,拜登周五首度親自公開回應事件。拜登直指有關指控不實,性侵事件從未發生。

【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

【美國大選2020】拜登點揀副手? 特朗普「訓斥」次數愈多愈好(訂戶專享)

拜登(Joe Biden)接受全國廣播公司(NBC)訪問, 斬釘截鐵否認前助理里德(Tara Reade)的指控,他稱:「我要明確的說,這從未從未發生(I’m saying unequivocally that it never, never happened)。」

拜登並發聲明,強調應該尊重女性,女性站出來講述被侵犯經歷時,應被聽見,而非被噤聲,但拜登同時指出,女事主的故事充滿矛盾,不少地方說法多次改變。

【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7

【2020美國大選】美眾院議長佩洛西表態 挺拜登競逐總統寶座

拜登羅列里德講法中,有問題之處,里德稱當時曾向主管及拜登辦公室的高級職員投訴,但相關人士明確表示,從未接獲里德的投訴。

拜登指,傳媒已追訪了數十名前職員,一個能證實里德講法的人也找不到,相反,很多前員工都提到,拜登辦公室對任何形式騷擾都絕不容忍。

【美國大選】拜登再「被MeToo」 前女助手聲稱遭性騷擾

【美國復工】示威者持槍促解封 闖密歇根州議會

對於里德指,當時曾提交書面投訴,卻未能提供存檔,拜登稱,若投訴文件真的存在,唯一可能存放的地方,便是國家檔案館(National Archives),他已請求參議院秘書,要求檔案館找尋里德的書面投訴。

#MeToo運動風潮,令全球不少女性站出來,挺身指證施襲者,但這類指控通常年代久遠,唯一的證據,往往只有事主片面之詞,固然令受害者討回公道十分困難,但若指控真的是莫須有,被指摘者亦很難證明自己清白。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品