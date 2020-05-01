【美股開市】道指挫400點 特朗普威脅對華徵新關稅

新冠肺炎疫情為中美關係蒙上新陰影，美國總統特朗普揚言，將對中國開徵新關稅，以追究中國防疫不力，加上蘋果為首的多間重企業績欠佳，拖累美股延續周四跌勢，周五低開，道指最多挫445點。

蘋果（Apple，美︰AAPL）縱使上季收入和盈利均稍勝市場預期，但公司直言無法預測本季整體表現，引發投資者憂慮，股價挫1.7%。

亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）股價亦跌4.7%，主因公司花費巨額金錢應對新冠肺炎疫情，並可能導致今季5年來首次錄得季度虧損。

【Apple業績】蘋果收入意外勝預期 服務銷售繼續領航

【亞馬遜業績】Amazon盈利遜預期 防疫開支高料下季虧損

受到早前油價急挫影響，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）的上季業績俱差，股價分別挫0.3%和0.1%。

美國能源信息局（EIA）數據顯示，美國上周原油庫存增加900萬桶，達到5.276億桶，但增幅少於市場預期的1060萬桶；加上路透社報道，華府以撤走駐軍，威脅沙特阿拉伯減產。紐約期油曾彈8.7%，報20.48美元。

【美股業績】Exxon Mobil收入挫12% 場外跌1%

【美股業績】Chevron上季銷售遜預期 場外跌1%

美元偏軟，美匯指數曾跌0.2%，報98.86；中美關係可能惡化，澳元急挫最多1.3%，低見64.3美仙；歐元曾升0.3%，報1.099美元；日圓曾升0.5%，報106.61兌1美元。

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