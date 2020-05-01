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【美股戰報】特朗普威脅再向中國加關稅　美股低開　道指跌逾400點

美股戰報

環球政經 22:13 2020/05/01

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新冠肺炎全球大流行，全球累計感染案例達333萬宗，當中美國疫情確診人數增至近109萬、死亡人數近6.4萬，周四（4月31日）傳出消息，美國總統特朗普（Dahold Trump）進一步就新冠疫情指摘中國，準備向中國實施關稅。五月的第一個交易日，美股低開，標指開市下跌55.5點，跌幅1.91%；納指跌199.5點或2.24% ；道指跌423.5點或1.74%，失守24000點關

美股石油股行情低迷，康菲石油（COP）跌4.32%，英國石油（BP）跌近4%，埃克森美孚石油（XOM）暫跌3.55%，雪佛龍（CVX）跌2.86%

繼重磅科技股公布業績後，亞馬遜（Amazon）跌6.19%，第一季度淨利潤低於市場預期；蘋果（Apple）跌0.33%，此前蘋果CEO庫克表示無法提供下一財季業績指引；特斯拉（Tesla)跌近5%，此前曾下調中國產Model 3標準續航升級版基礎售價。

波音開市由升轉跌，最新報跌1.9%，巨企波音受疫情拖累，早前尋求政府撥款援助未果，周四（30日）宣布，已成功通過債券形式籌得250億美元，波音預計，發行債券後暫時無需在市場上籌集更多資金，此次債券的發行期限為3至40年。

 

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撰文 : 國際組

債券 美股 疫情 美國 波音 石油 全球大流行 新冠肺炎疫情

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