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【五一黃金周】多區零售小店旺丁不旺財　非必需品港人看多買少

商業 20:13 2020/05/01

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零售小店似乎「旺丁不旺財」，普遍銷情較淡。（資料圖片）

今年五一假期，隨着疫情緩和，港人趁假日外出行街，零售小店亦見人流增長，但似乎「旺丁不旺財」，小店普遍銷情較淡。

【五一黃金周】 假期效應推動本地銷售回暖　Mastermind昨單日營業額升1倍

葵芳葵涌廣場小店的店主張小姐表示，人流較一兩個月前多了1成，但門市生意沒有特別增加，相信現時港人「看多買少」，疫情下「夜晚都無人行」，因此店舖營業時間減少3小時。

屯門眼鏡店「今日眼鏡」老闆何先生指，現時人流較一兩個月前回升1成多，但生意升幅卻未必有1成，而現時生意較疫情前更跌3至5成。

【五一黃金周】長洲逼爆？　小店銷售逆市升4至5倍

中環飾物店「香港猿創」創辦人葉宣恒透露，店舖主要靠遊客為主，現時遊客全無，唯有主攻本地客，現時較疫情前的生意跌8至9成。「4月份來說，昨日（4月30日）已算多人流，但港人不太消費，和疫情前無得比。」他認為，店舖售賣的飾物精品不是必需品，港人因經濟差不敢亂消費，加上疫情陰霾下，購買慾亦未恢復。

尖沙咀時裝店「Classy」創辦人孔先生指，即使4連假亦不見起色，店舖人流一般，生意較疫情前跌一半，預計要待疫情完結，或至年尾生意才會反彈，現時唯有加強網店生意。

【防疫抗疫基金】元創方租戶獲租金寬免　香港猿創：租金佔成本逾3成幫助大

記者：朱悅瀅

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