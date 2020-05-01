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【美股業績】Chevron上季銷售遜預期 早段跌2.8%

環球經濟金融 22:01 2020/05/01

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油企雪佛龍（Chevron，美：CVX）上季盈利增加，但銷售下跌，主因新冠肺炎疫情打擊原油需求，導致油價急挫。雪佛龍更預期，當前市況會持續，令公司財政受壓，拖累股價場外跌約1%，開市早段跌幅擴大，挫2.8%。

【美股業績】Exxon Mobil收入挫12% 場外跌1%

期內，盈利按年升35%至36億美元，每股盈利1.93美元，優於市場預期的0.65美元；銷售按年跌13.1%至297.1億美元，遜市場預期的291億美元。

雪佛龍把2020全年資本開支展望減少20億美元，至140億美元；並預期營運成本減少10億美元。

公司聲明指，倘若當前市場狀況持續，預期公司未來的財務業績也將受到影響。另外，公司之前已宣布，會暫停股票回購，而額外購買資產的行動亦已完成。

雪佛龍業績
  上季 按年變幅 市場預期
銷售（美元） 297.1億 -13.1% 291億
盈利（美元） 36億 +35%
經調整後每股盈利（美元） 1.93 +39% 0.65

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業績公布 美股 遜於預期 每股盈利 雪佛龍（Chevron，美：CVX）

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