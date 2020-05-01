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【新股IPO】農夫山泉真的甜　去年向原股東派股息105億元

金融經濟 19:55 2020/05/01

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農夫山泉正式向港交所遞表上市。

中國飲用水及飲品巨頭農夫山泉正式向港交所遞交上市申請，擬集資10億美元（78億港元）。農夫山泉對股東十分慷慨，據初步資料披露，2017至2019年，合共向原有股東派息約103億元（人民幣，下同）；僅去年就派了96億元（105億港元），較集資額多逾33%。截至去年底，公司根據國際財務報告準則擁有可分派儲備為91.7億元（100億港元），其資金充足遭市場質疑是否真有上市集資的需求？

公司所得款項將分別用於：30%進一步發展供應鏈及零售管理、15%投資自家品牌管理、45%償還銀行借款、10%作一般營運資金。

此外，資料顯示，「截至2019年底的所有可供分配的歷史保留溢利估計金額約75億元（82億港元），其未來可做為股息派付予公司現有股東」，換言之，上市後的公眾股東不能享受這部分的派息。

大自然搬運工農夫山泉賣水一年賺50億元

農夫山泉說，「我們不生產水，只是大自然的搬運工」，這個「大自然的搬運工」在飲品市場佔據領先地位。旗下產品包括包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料，當中最著名的品牌為農夫山泉。

農夫山泉如那句家喻戶曉的經典廣告一般，「農夫山泉，有點甜」，2019年實現營業收入240億元，按年增長17.3%；錄得溢利約50億元，按年增長37%。而該盈利水平遠超越同業。

康師傅（00322）去年收入為620億元，溢利33.3億元；飲品業務實現收入356億元，收入佔比為57.44%，該業務溢利為9.46億元。

統一企業中國（00220）去年收入為220億元，溢利為13.7億元。當中飲品業務收入為127億元，收入佔比達57.8%。

毛利率方面，農夫山泉過去三年整體毛利率均高於50%，2017至2019年分別為56.1%、53.3%及55.4%。康師傅去年飲品業務的毛利率為33.7%，統一企業中國飲品分部的毛利率為39.9%。

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香港股票 零售 康師傅（00322） 統一企業中國（00220） 集資 IPO 派息 飲品 品牌

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