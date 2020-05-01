【五一黃金周】長洲逼爆？　小店銷售逆市升4至5倍

▲ 五一黃金周連放4日連假，雖然新冠肺炎疫情令外地訪港旅客大減，但隨着疫情緩和本地消費者相繼出動消費。

五一黃金周連放4日連假，雖然新冠肺炎疫情令外地訪港旅客大減，但隨着疫情緩和本地消費者相繼出動消費，位處長洲的精品店nitti gritti店員張小姐表示，昨日起長洲的人流激增，與去年黃金周相比增加2至3成；若與疫情期間相比，則明顯增長4至5倍。

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她形容，今次五一黃金周「長洲街道每一吋都是人，即使橫街窄巷亦多人閒逛。」雖然nitti gritti位處長洲較偏僻的窄行，去年無疫情的黃金周人流都較弱。但隨着長洲的人流激升，店舖人流與疫情期間相比，增長1至2倍。

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旺丁同時更旺財。她透露，今次銷售較去年同期增長1倍。每個客人平均消費300元至400元，尤以手袋的銷情最佳。若與疫情爆發後的銷售相比，她指單計昨日和今日，增長達4至5倍。她更預計黃金周後，銷售亦回暖，較疫情期間，有1至2倍增長。

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記者：馬意文

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