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【全球最大原油ETF】USO又調整倉位　7月原油期貨佔比削至15%

金融經濟 20:30 2020/05/01

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USO一周內兩度改變持倉結構

全球最大原油ETF－美國石油基金（美：USO）不足一周內再調整期貨持倉結構，增加中長期的原油期貨合約佔比。USO最新將7月WTI原油期貨的持倉量由30%削減至15%；8月至10月的持倉量繼續維持15%；12月佔比則由15%增加到25%。這意味著USO走勢受即月油價波動影響的幅度減低。

USO同時將增持此前沒有倉位的11月原油期貨，最新持倉佔比為5%。另外有10%持倉投放於明年6月的原油期貨。

早前USO的將所持有的6月原油期貨全部出售，令7月期貨合約倉位增至30%，而8月至10月及12月的原油期貨持有比率為15%，其餘10%則投放於明年6月。

與香港兩家原油ETF－F三星原油期 （03175） 、FGX原油 （03097） 類似，USO都是以投資原油期貨，複製油價指數走勢，但近期飽受即月原油期貨跌至「負油價」的陰霾，令USO 重整持倉架構。

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編輯：謝智聰

美國 期貨 基金 ETF 石油

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