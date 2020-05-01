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【科技一周回顧】WhatsApp群組通話增至 8 人上限　IG限時動態增外賣落單功能

科技 20:00 2020/05/01

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

佛誕、五一勞動節、加上星期六日，四日連假終於來了！大家迎接連假的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人

由於在疫情下，全球各地有更多用戶透過WhatsApp 語音和視像通話互相聯繫，WhatsApp宣布將群組語音及視像通話上限人數由4人增至8人。用戶可在iPhone及 Android手機更新到WhatsApp最新版本，選擇在群組中直接進行語音、視訊通話，然後再選擇參與聯絡人。另外，亦可直接到通話介面中，點擊創建群組聊天的選項，進行視像通話。

2/【疫市營商】Instagram也可叫外賣？　限時動態加入外賣落單功能

外賣商機湧現，Instagram在平台上推出點餐新方法，以支持用戶喜愛的企業。企業現在可在Instagram限時動態中分享食物訂單，並在個人檔案加上按鈕。通過點擊限時動態內的貼圖或個人檔案上的按鈕，用戶將被帶到外賣平台完成購買。Instagram用戶看到食物送遞選項時，可以點擊並通過Instagram合作夥伴的網站進行購買。

3/【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神

新冠肺炎疫情下，口罩成為了必須品，有本地科技教育業界有心人就利用STEM教學方式，製作可重用口罩，解決社會問題的同時，亦體現了STEM精神。Saving The Mask計劃發起人李偉康表示，當時有見口罩短缺，亦思考身為STEM老師的自己，如何為社會出一分力。及後他連同業界朋友，以及相熟學生發起Saving The Mask計劃，以STEM教學方式嘗試設計口罩。

4/智慧城市題材熱門　DSE通識卷分析對可持續發展影響

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試在本周一（27日）正式開考，卷一問及香港新聞自由及保障國家安全問題，引來社會熱烈討論；卷二方面，通識科考生可從3條題目中選答1題，包括問及香港在保育粵劇上的難處、中國民企發展遇上的障礙，以及解釋智慧城市發展的影響力。題目要求考生解釋，智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，並就「智慧城市的發展有多大程度上可建立一個更加可持續發展的社會」論證看法，兩題分別佔8分、12分；就資料所見，「智慧出行」仍是關注重點。

此外，本報亦本不時更新【中小企教室】系列，可見以下文章：

【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams

【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

【中小企教室】Google Meet點樣用？多人網上會議免費至9月30日

【中小企教室】製作Google Form懶人包　簡單幾步製考卷、報名表！

責任編輯：張寶燕

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