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【五一黃金周】 假期效應推動本地銷售回暖　Mastermind昨單日營業額升1倍

商業 19:12 2020/05/01

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「五一」4日連假，港人都藉此放鬆一下，伺機購買新一季時裝。

新冠肺炎疫情於本港有緩和，「五一」4日連假，港人都藉此放鬆一下，伺機購買新一季時裝。連鎖服裝店Mastermind創辦人唐嘉文指，港人對於疫情受控的信心上升，相信本地銷售正陸續回復正常水平。

【疫市營商】雪糕品牌搶夏日商機　Dreyer's和雀巢即日起有優惠

他稱，單計昨日（30日）人流明顯好轉並帶動銷售；與早前銷售最差的日子相比，回升一半。即使今個假期無旅客消費，隨着本地客的人流逐步回升，與疫情影響最嚴重時相比，有望大幅回升100%。

【疫市營商】傳統工藝舊物新造　製香師研艾草香抗疫

不過，他坦言港人的消費情緒仍然較弱。公司亦不會過急催谷銷售額，故今個假期未有特別推出優惠，或增加額外員工進行銷售。他續指，假期期間營業時間未有回復正常，繼續縮短2至3小時。待疫情持續穩定，再逐步調整經營策略。他期望在10日內，將營業時間回復正常。

【防疫抗疫基金】元創方租戶獲租金寬免　香港猿創：租金佔成本逾3成幫助大

記者：馬意文

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