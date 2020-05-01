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【抗疫基金】資科供應商下周一起　可加入遙距營商計劃

科技 19:20 2020/05/01

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創新科技署今（1日）公布，遙距營商計劃下星期一上午9時開始，接受資訊科技服務供應商申請列入「資訊科技服務供應商參考名單」。

為支援企業在疫情下繼續營運及提供服務，資助企業採用資訊科技方案，拓遙距業務，港府日前在防疫抗疫基金中推出遙距營商計劃。創新科技署今（1日）公布，遙距營商計劃下星期一（4日）上午9時開始，接受資訊科技服務供應商申請列入「資訊科技服務供應商參考名單」。【計劃詳情及申請表格連結】
 
該署表示，計劃提供「資訊科技服務供應商參考名單」，供企業作市場資訊參考。擬申請列入參考名單的服務供應商須持有效商業登記證，並具備相關類別的技術能力和經驗。首批參考名單本月15日上載計劃網頁，其後會定期更新。
 
遙距營商計劃將於5月18日開始接受企業申請資助，每個資訊科技方案連同僱員培訓開支的資助額最高為十萬元，每間企業可獲最高30萬元總額資助，進行為期最長六個月的資助項目。

【數碼轉型】本地機械設備商轉型　供客制化方案兼顧軟件需求

【疫市營商】本地物流公司　推網購集運平台轉型

計劃涵蓋12個與遙距營商有關的資訊科技類別，如網上營商、網上客戶服務和推廣、客戶數碼體驗升級、數碼支付/流動裝置零售管理系統、線上/雲端財務管理系統、網上會議工具等。
 
此外，當局設立遙距營商計劃評審委員會，監督計劃執行。委員會由創新科技署署長擔任主席，成員來自科技界、專業服務界、學界及政府資訊科技總監辦公室。香港生產力促進局為計劃的秘書處。

資科供應商如有查詢，亦可於辦公時間內致電 27885070 或傳送電郵至 dbiz@hkpc.org，聯絡生產力促進局計劃秘書處。

【疫市營商】中小企如何借助科技券 加快轉型留住客人

責任編輯：張寶燕

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