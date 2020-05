【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買

▲ 本網翻查2000年起恒指5月表現,發現自千禧年開始,港股5月平均回報為-0.7%,反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。

港股下周起將踏入5月起首個交易日,傳統投資者常有「5窮月」的說法(所謂「五窮六絕」,意指5、6月通常遇上跌市調整),海外投資者亦常言Sell in May and go away。本網翻查2000年起恒指5月表現,發現自千禧年開始,港股5月平均回報為-0.7%,反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。究竟今個月投資者應如何部署?本網訪問了部分基金意見,反現投資界對港股看法未算太淡,若外圍未現強勁跌市,恒指甚至有望挑戰26000點大關。

相關文章:5窮月魔咒又殺到 恒生指數5月例淡?

美股昨日回吐,綜合藍籌在美預託證券(ADR)表現,相當於恒指假後復市低開717點,即處約23925點水平。

中投傲揚基金經理溫鋼城指,恒指今個星期單單3個交易日內,已累升約800點,短期「抖一抖合情合理」,但考慮到市場未見太多新的重大壞消息,且兩會本月舉行,形容恒指本月或「先低後高」,最多可挑戰26100點水平(相當於恒指由低位按黃金比率反彈0.618倍)。

他建議,投資者可趁調整時買貨,看好阿里巴巴 (09988) 、騰訊 (00700) 等科技股,其中後者可於約400元水平左右吸納。溫鋼城亦看好5G及物管、醫藥等內需股,另外建議留意港交所 (00388) 。

不過,溫鋼城提醒,若美國總統特朗普對中國再徵關稅的陰霾再發酵,有機會成股市調整借口,指「政治事件對中港股市較蝕底」,認為恒指一旦失守23800點水平,「今個月跌的機會較大」,屈時投資者宜止蝕。

相關文章:【教育股破頂】新《民促法實施條例》本年料落實 高等教育股或受惠

相關文章:【資金炒正常化】五一黃金周來臨前 點算中國經濟活動有幾「正常化」?

資金憧憬經濟活動「正常化」

恒指低位反彈至今已有約一個月時間,背後除了受聯儲局「無限QE」支持,外界憧憬經濟活動「正常化」亦是其中一個因素。

利達資產管理基金經理黃耀宗分析,部分資金確實憧憬經濟活動「正常化」,因應兩會召開,或可為港股額外提供炒作主題,故即使美股本月料呈上落市,港股5月上旬投資氣氛卻將維持不俗,其中走勢比黃金落後的金礦股,以及一向甚受市場歡迎的科網股均值得部署。

他補充,醫療機械、物管、教育等不少新經濟股連番攀升後,估值並不便宜,而隨着經濟活動有望恢復正常,炒作概念增多,除了上述金礦和科網股,公路及飛機租賃相關股份亦可成為資金炒作對象。但對於整體大市,黃耀宗看法較審慎,料恒指短期最多或僅升至約25200點水平(相當於3月12日裂口頂部)。

相關文章:【原油寶】中銀保監首發聲:中行須儘快梳理查清問題

相關文章:【負油價】史詩級急瀉過後 新加坡銀行:不排除再見負油價