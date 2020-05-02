  • 29°C
香港時間 : 2020502日 (六) 13:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買

金融經濟 13:30 2020/05/02

分享：

本網翻查2000年起恒指5月表現，發現自千禧年開始，港股5月平均回報為-0.7%，反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。

港股下周起將踏入5月起首個交易日，傳統投資者常有「5窮月」的說法（所謂「五窮六絕」，意指5、6月通常遇上跌市調整），海外投資者亦常言Sell in May and go away。本網翻查2000年起恒指5月表現，發現自千禧年開始，港股5月平均回報為-0.7%，反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。究竟今個月投資者應如何部署？本網訪問了部分基金意見，反現投資界對港股看法未算太淡，若外圍未現強勁跌市，恒指甚至有望挑戰26000點大關。

相關文章：5窮月魔咒又殺到　恒生指數5月例淡？

美股昨日回吐，綜合藍籌在美預託證券（ADR）表現，相當於恒指假後復市低開717點，即處約23925點水平。

中投傲揚基金經理溫鋼城指，恒指今個星期單單3個交易日內，已累升約800點，短期「抖一抖合情合理」，但考慮到市場未見太多新的重大壞消息，且兩會本月舉行，形容恒指本月或「先低後高」，最多可挑戰26100點水平（相當於恒指由低位按黃金比率反彈0.618倍）。

他建議，投資者可趁調整時買貨，看好阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技股，其中後者可於約400元水平左右吸納。溫鋼城亦看好5G及物管、醫藥等內需股，另外建議留意港交所 （00388）

不過，溫鋼城提醒，若美國總統特朗普對中國再徵關稅的陰霾再發酵，有機會成股市調整借口，指「政治事件對中港股市較蝕底」，認為恒指一旦失守23800點水平，「今個月跌的機會較大」，屈時投資者宜止蝕。

相關文章：【教育股破頂】新《民促法實施條例》本年料落實　高等教育股或受惠
相關文章：【資金炒正常化】五一黃金周來臨前　點算中國經濟活動有幾「正常化」？

資金憧憬經濟活動「正常化」

恒指低位反彈至今已有約一個月時間，背後除了受聯儲局「無限QE」支持，外界憧憬經濟活動「正常化」亦是其中一個因素。

利達資產管理基金經理黃耀宗分析，部分資金確實憧憬經濟活動「正常化」，因應兩會召開，或可為港股額外提供炒作主題，故即使美股本月料呈上落市，港股5月上旬投資氣氛卻將維持不俗，其中走勢比黃金落後的金礦股，以及一向甚受市場歡迎的科網股均值得部署。

他補充，醫療機械、物管、教育等不少新經濟股連番攀升後，估值並不便宜，而隨着經濟活動有望恢復正常，炒作概念增多，除了上述金礦和科網股，公路及飛機租賃相關股份亦可成為資金炒作對象。但對於整體大市，黃耀宗看法較審慎，料恒指短期最多或僅升至約25200點水平（相當於3月12日裂口頂部）。

相關文章：【原油寶】中銀保監首發聲：中行須儘快梳理查清問題
相關文章：【負油價】史詩級急瀉過後　新加坡銀行：不排除再見負油價

香港股票 美股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 恒生指數 中美貿易戰 貿易戰 特朗普 關稅 美國聯儲局

下一篇文章

【配股潮】醫思醫療配股予業主冠君 真正原因為交租？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

J.Crew撤出香港不久　傳準備全線申請破產保護
J.Crew撤出香港不久　傳準備全線申請破產保護
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
北韓黑客屢竊虛擬貨幣　金正恩若駕崩比特幣大鑊了？
北韓黑客屢竊虛擬貨幣　金正恩若駕崩比特幣大鑊了？
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指黑期】道指收市跌622點黑期累積低水928點 貿易戰憂慮重燃
【恒指黑期】道指收市跌622點黑期累積低水928點 貿易戰憂慮重燃
澳門4月賭收跌97%　全月賭收等於以往一日表現
澳門4月賭收跌97%　全月賭收等於以往一日表現