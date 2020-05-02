【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買

▲ 本網翻查2000年起恒指5月表現，發現自千禧年開始，港股5月平均回報為-0.7%，反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。

港股下周起將踏入5月起首個交易日，傳統投資者常有「5窮月」的說法（所謂「五窮六絕」，意指5、6月通常遇上跌市調整），海外投資者亦常言Sell in May and go away。本網翻查2000年起恒指5月表現，發現自千禧年開始，港股5月平均回報為-0.7%，反映「5窮月」未必如大家想像中「窮」。究竟今個月投資者應如何部署？本網訪問了部分基金意見，反現投資界對港股看法未算太淡，若外圍未現強勁跌市，恒指甚至有望挑戰26000點大關。

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美股昨日回吐，綜合藍籌在美預託證券（ADR）表現，相當於恒指假後復市低開717點，即處約23925點水平。

中投傲揚基金經理溫鋼城指，恒指今個星期單單3個交易日內，已累升約800點，短期「抖一抖合情合理」，但考慮到市場未見太多新的重大壞消息，且兩會本月舉行，形容恒指本月或「先低後高」，最多可挑戰26100點水平（相當於恒指由低位按黃金比率反彈0.618倍）。

他建議，投資者可趁調整時買貨，看好阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技股，其中後者可於約400元水平左右吸納。溫鋼城亦看好5G及物管、醫藥等內需股，另外建議留意港交所 （00388） 。

不過，溫鋼城提醒，若美國總統特朗普對中國再徵關稅的陰霾再發酵，有機會成股市調整借口，指「政治事件對中港股市較蝕底」，認為恒指一旦失守23800點水平，「今個月跌的機會較大」，屈時投資者宜止蝕。

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資金憧憬經濟活動「正常化」

恒指低位反彈至今已有約一個月時間，背後除了受聯儲局「無限QE」支持，外界憧憬經濟活動「正常化」亦是其中一個因素。

利達資產管理基金經理黃耀宗分析，部分資金確實憧憬經濟活動「正常化」，因應兩會召開，或可為港股額外提供炒作主題，故即使美股本月料呈上落市，港股5月上旬投資氣氛卻將維持不俗，其中走勢比黃金落後的金礦股，以及一向甚受市場歡迎的科網股均值得部署。

他補充，醫療機械、物管、教育等不少新經濟股連番攀升後，估值並不便宜，而隨着經濟活動有望恢復正常，炒作概念增多，除了上述金礦和科網股，公路及飛機租賃相關股份亦可成為資金炒作對象。但對於整體大市，黃耀宗看法較審慎，料恒指短期最多或僅升至約25200點水平（相當於3月12日裂口頂部）。

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