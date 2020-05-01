【新加坡疫情】確診破1.7萬 郵輪安置康復外勞

▲ 新加坡再增932人確診新冠肺炎，累計已突破1.7萬人染疫。

新加坡的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍未受控，再增932人確診新冠肺炎，累計已突破1.7萬人染疫。新加坡衛生部指，外籍勞工仍為主要新增患者群組，並安排雙子星號及寳瓶星號兩艘郵輪，用作安置康復的外勞。

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新加坡衛生部（MOH）宣布，新加坡再增932宗新冠肺炎病例，其中絕大多數新患者為居住於外勞宿舍的工作簽證持有人，只有5名新患者為新加坡公民或永久居民。

新加坡累計增至17,101人確診，其中15名患者死亡。

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新加坡早前宣布將麗星郵輪旗下雙子星號和寶瓶星號郵輪列爲臨時住宿，其中雙子星號已開始接收首批康復的外勞，至於寳瓶星號亦已順利通過當局評估，正準備接收另一批康復的外勞。

新加坡政府為應對持續攀升的外勞確診病例，也增設醫療配套，包括在43個外勞宿舍提供臨時醫療站，以及安排超過50名醫護人員組成12隊流動醫療隊提供護理。

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新加坡總理李顯龍指，即使外勞宿舍的病例數字仍很高，但政府自本月初對學校及大多數企業實施限制後，新加坡每日新增的社區傳播病例回落到10至15宗，反映措施已初見成效。

李顯龍又表示，新加坡經濟可能會發生重大的結構性變化，警告某些行業將遭到永久破壞。他提醒某些企業可能要改變商業模式，以尋求生存機會，又估計部分工作職位或會消失。

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