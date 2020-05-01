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【居家抗疫】防疫新選擇　Google AR動物園新增攝錄功能　

科技 18:51 2020/05/01

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有外媒發現，Google最近悄悄將AR功能進一步升級，加入影片攝錄功能。

Google的擴增實境（AR）功能愈來愈強大，Google Search於去年新增3D功能，大家只要在Google搜尋動物，如老虎、大白鯊等，可以3D形式預覽。受新冠肺炎疫情影響，學校停課、政府和企業均安排員工盡量留家工作，很多家長可與孩子在家中自製虛擬動物園，成為近日大熱的親子活動。

新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園

除了教師透過視像教學跟進學生的學習進度，不少家長也在家身兼老師的角色，讓Google Search的3D動物園再度爆紅。有外媒發現，Google最近悄悄將AR功能進一步升級，加入影片攝錄功能，讓家長可以將孩子和3D動物放在同一畫面內，創作更豐富有趣的3D動物園故事。

用戶只需在瀏覽器中開啟Google Search，或者直接開啟Google App 搜尋感興趣的動物，然後點選「透過3D模式檢視」，就可運用AR技術，透過相機功能，看見3D動物與現實環境融合在一起的形態。在啟用AR後，透過長按相機的快門按鈕，就可以直接轉為錄影功能，最長可達30秒。

用戶只需在Google Search搜尋感興趣的動物，再點選「透過3D模式檢視」，就可運用AR技術看見3D動物與現實環境融合在一起的形態。（網站截圖）

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現時，Google Search支援的動物，包括獅子、老虎、山羊、貓、豹、熊貓、刺蝟等。有趣的是，出現的3D動物還會出現生動的動作，例如貓咪會自然的走動和舔毛，熊貓則會坐在地上吃竹葉，十分生動。此外，Google更透過與NASA、Samsung、New Balance等公司合作，將會加入其他支援AR的搜尋結果，例如星體模型、身體器官、車輛和運動鞋等。

責任編輯：施雯雯

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