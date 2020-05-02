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【新冠肺炎】偉哥對抗疫情？ 關鍵成份或有療效

環球經濟金融 10:33 2020/05/02

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俗稱偉哥的威而鋼，所產生的一氧化氮或有助治療新冠肺炎。（資料圖片）

全球新型冠狀病毒感染人累計300多萬，至今未有有效的藥物醫治，死亡個案達20多萬。醫學界加緊研究下，發現一氧化氮（nitric oxide）對治療新冠肺炎有幫助。一氧化氮正是俗稱威而鋼（Viagra）的偉哥，改善男士性功能的關鍵成份。

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美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）院方聲明指出，初步研究顯示，一氧化氮或能殺死新冠病毒（could have a virus-killing effect on SARS-CoV-2）。聲明稱新冠病毒與沙士（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）的病原體相似，而多年前已有研究發現一氧化氮能殺死沙士病原體。

麻省總醫院醫生Stuart Harris接受CNBC訪問時解釋，人類的肺部就如市集，空氣及血液在當中做交易，但新冠病毒破壞這個市集，使血液無法得到足夠氧氣，而一氧化氮是平滑肌鬆弛劑，有助肺部回復功能。

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不過，一氧化氮對新冠病毒感染的具體療效，仍有待查證，多個相關研究正在進行，現階段未有確實結論。

一氧化氮是無色、無味的氣體，美國藥理學家Louis Ignarro因發現一氧化氮在治療心血管病的作用，1998年獲諾貝爾醫學獎。及至90年代，有藥廠研究心血管藥時意外發現，一氧化氮能令陰莖海綿體平滑肌放鬆，從而改善勃起功能障礙，偉哥因而面世。

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編按：本文為新聞報道內容，切勿胡亂服用藥物，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見。

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