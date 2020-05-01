▲ 【美國復工】示威者持槍促解封 闖密歇根州議會

美國20多州相繼放寬限制措施，主要集中南部。東北部的密歇根州延長居家令，民眾無視社交距離限制，再次發起解封示威。部分人持槍闖入密歇根州議會，並在走廊上拍照留念。州長一度被困大樓內，議員則穿上防彈背心。

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數百名示威者周四（4月30日）早上9時在密歇根州議會大廈聚集，反對民主黨籍州長惠特曼（Gretchen Whitmer）延長居家令至5月15日，也不滿共和黨議員不聽民眾意見。

示威集會由密歇根州自由聯盟（Michigan United for Liberty）發起，取名「美國愛國者集會」（American Patriot Rally）。根據密歇根州法例，只要清楚展示槍械及具合法持槍意圖，可帶槍進入議會大樓，故有不少示威的民兵在議會逗留或拍照。

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當時，州議會正討論延長居家令的安排，部分示威者是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，高舉支持特朗普的標語和美國國旗，批評州政府重啟經濟的速度太慢。

多人揮舞槍械，高叫「讓我們進去」，企圖硬闖議會，但遭警衛攔截，未能進入會議廳。有持槍民兵未有戴上口罩，近距離向警員叫罵，場面非常擠迫和混亂。

惠特曼因採取嚴格的防疫措施惹批評，今次示威是自4月15日以來，最大型的解封示威。惠特曼一度被困大樓內，雖然她延長了居家令，但同時亦放寬了部分限制，讓企業重開、公眾可參與更多戶外活動。

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