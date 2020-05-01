  • 26°C
香港時間 : 2020501日 (五) 19:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國復工】示威者持槍促解封 闖密歇根州議會

環球社會熱點 18:08 2020/05/01

分享：

【美國復工】示威者持槍促解封 闖密歇根州議會

美國20多州相繼放寬限制措施，主要集中南部。東北部的密歇根州延長居家令，民眾無視社交距離限制，再次發起解封示威。部分人持槍闖入密歇根州議會，並在走廊上拍照留念。州長一度被困大樓內，議員則穿上防彈背心。

【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級

【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7

數百名示威者周四（4月30日）早上9時在密歇根州議會大廈聚集，反對民主黨籍州長惠特曼（Gretchen Whitmer）延長居家令至5月15日，也不滿共和黨議員不聽民眾意見。

示威集會由密歇根州自由聯盟（Michigan United for Liberty）發起，取名「美國愛國者集會」（American Patriot Rally）。根據密歇根州法例，只要清楚展示槍械及具合法持槍意圖，可帶槍進入議會大樓，故有不少示威的民兵在議會逗留或拍照。

【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫

當時，州議會正討論延長居家令的安排，部分示威者是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，高舉支持特朗普的標語和美國國旗，批評州政府重啟經濟的速度太慢。

多人揮舞槍械，高叫「讓我們進去」，企圖硬闖議會，但遭警衛攔截，未能進入會議廳。有持槍民兵未有戴上口罩，近距離向警員叫罵，場面非常擠迫和混亂。

惠特曼因採取嚴格的防疫措施惹批評，今次示威是自4月15日以來，最大型的解封示威。惠特曼一度被困大樓內，雖然她延長了居家令，但同時亦放寬了部分限制，讓企業重開、公眾可參與更多戶外活動。

【美國疫情】情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

【新冠肺炎】全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級
今日
【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級
【美國疫情】波音發債券籌近2千億港元自救
今日
【美國疫情】波音發債券籌近2千億港元自救
【美國疫情】中小企援助停批大行申請 50萬份申請 少於3萬獲批
今日
【美國疫情】中小企援助停批大行申請 50萬份申請 少於3萬獲批
【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7
今日
【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7
【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫
今日
【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 遊行集會 請願示威 特朗普 密歇根 美國 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【新冠疫情】偉哥可抗疫？ 所釋放關鍵物質或有療效

下一篇文章

【美國疫情】波音慘遭圍毆 787夢幻客機減產一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間19:00）
【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！
【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國
【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水