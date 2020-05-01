【Tesla減價】Tesla國產Model 3迎合補貼門檻 降價至29.2萬人幣

▲ Tesla Model 3在中國的售價下調，以迎合新能源車補貼政策。

內地將新能源車補貼政策延長至2022年底，惟受補貼車款的原本售價不能高於30萬人民幣。據Tesla（美︰TSLA）中國官網顯示，Tesla將國產的Model 3標準續航升級版價格由30.355萬元（人民幣.下同），調整為29.18萬元。

Tesla Model 3標準續航升級版在減價後，可以享受免徵購置稅政策及新能源補貼政策，折實價27.155萬元起。值得注意的是，Model 3標準續航升級版和長續航版的售價於上月底曾分別上調4500元和5000元，當時市場推測Tesla或無意降價迎合內地新能源車補貼，但最終Model 3標準續航升級版仍然降價至29.18萬元。

Tesla上調中國製造Model 3售價 內地新能源汽車補貼即日起延至2022年

惟新能源車補貼政策價格限制亦引起爭議。內地電動車生商理想汽車的CEO李想，早前於社交媒體上發文表示︰「設計30萬的補貼門檻，基本上是精準的助攻特斯拉（Tesla）來打殘國內的純電動品牌。」

李想認為，30萬人民幣的補貼售價限制，會促使Tesla利降價，打擊其他國內電動車的銷售。

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編輯︰侯景成