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【疫市營商】全球第一季雲端市場規模激增34%

科技 13:00 2020/05/02

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AWS（Amazon Web Services）在雲端服務市場中仍然穩居首位，今年第一季市佔率有32%，銷售額亦有33%增長。

2020年頭，全球不少國家及地區均爆發新冠肺炎。疫情下，不少企業、學校，停工停課，以保持民眾社交距離，減低社區爆發風險，視像會議及遙距工作的程式需求亦一下子暴升，科技市場分析機構Canalys就發表新調查報告指，今年第一季環球雲端市場規模激增34%。

報告指，今年第一季，企業花費在雲端服務的資金創新高，令雲端市場規模整體提升34%，至310億美元。當中最大的原因是新冠肺炎疫情下，企業利用遙距方式工作，使用了不少雲端服務所致。當中又以企業對網上協作、電子商貿平台以及客戶雲端服務的需求為主，亦帶動了整體雲端服務需求。但報告亦表示，雖然企業對某些雲端服務的用量提升，但對於有些巨型企業而言，本次疫情其實阻礙了其數碼轉型，及從傳統模式遷移到數碼平台的不步伐，因為當中一些核心的雲端計劃都被逼暫停，例如酒店及旅遊相關的企業影響就最大。

＞＞＞【科技抗疫】印度強制手機生產商預載追蹤程式

＞＞＞【新冠肺炎】疫情下Microsoft Teams新措施　教師可舉辦2萬人線上畢業禮

Canalys的報告亦透露，AWS（Amazon Web Services）在雲端服務市場中仍然穩居首位，今年第一季市佔率有32%，銷售額亦有33%增長。其次是Microsoft以17%排名第二，報告指，即使疫情下企業更多使用Microsoft Teams，但對其雲端平台Azure的收入就沒太大幫助。排行第三的是Google Cloud及Alibaba Cloud，兩者市佔率都只有6%。

Google Cloud較金融服務公司歡迎

Google Cloud的用量提升，因為較多公共事業公司、健康護理以及金融服務公司都傾向使用。而Alibaba Cloud則是首家公司，開放雲端服務給中國地區受影響的公司，以及提供免費的即時通訊行動應用程式「釘釘」。

Canalys首席分析師 Alastair Edwards則表示，雲端已經成為支援企業營運的重要工具，諸如Zoom等平台亦需要依賴靈活的雲端服務。

另一方面，雖然由於疫情影響，短期內雲端服務的需求會持續上升，但整體社會經濟活動減少，企業為了生存，縮減不必要的開支，例如節省其他IT方案，如設立混合雲端環境等計劃，都會在短期內影響雲端服務公司收入。

責任編輯：李彥煒

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