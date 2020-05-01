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【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級

環球社會熱點 17:57 2020/05/01

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美國三間大型航空公司宣布再升級防疫措施，要求乘客於乘搭飛機時戴口罩。

美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，美國已升至超過109萬人確診，但佐治亞州等州分已逐步解封及復工復產。美國三間大型航空公司宣布再升級防疫措施，要求乘客於乘搭飛機時戴口罩。

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新冠疫情影響下，美國的航空公司已流失近95%的國内乘客，更不得不削減航班，早前要求機組人員於飛機上必須戴口罩後，再次升級防疫措施。

美國CNBC報道，繼捷藍航空（Jetblue Airways）作出要求後，聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airlines），及主營美國國内航綫的廉航邊疆航空（Frontier Airlines）也宣布，要求乘客乘搭美國内陸航班時必須戴口罩。

聯合航空及達美航空的規定將於5月4日起生效，聯合航空公司表示將向乘客提供免費口罩。達美航空則表示，乘客由抵達登機櫃檯辦理手續起就應戴口罩，規定也適用於進入航空公司的貴賓室、登機閘口、登機橋以及飛機上，至於乘客用餐時或兒童則可獲豁免。

達美航空更建議，即使乘客是身處洗手間等風險較低的區域，也應盡量佩戴口罩。

美國航空的規定則由5月11日起生效，幼童可獲豁免戴口罩。該公司更強調，要求乘客戴口罩，是以顧客及員工的安全為先。

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據悉，有航空業工會及美國議員已敦促美國聯邦航空管理局（FAA），規定所有乘客和機組人員都必須於機上戴口罩。但FAA拒絕作出相關要求，僅表示與航空公司合作，確保企業有相應程序來應對公共衛生風險。

除了美國的航空公司外，德國的漢莎航空（Lufthansa）早前亦宣布，由5月4日起要求所有乘客必須戴口罩。

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