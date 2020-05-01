【定期存款】無懼虛擬銀行鬥突擊　7中小行照減港元息

回顧4月份，港元定期存款戰幔，主要聚焦4間虛擬銀行先後出台，當中有3間打定存高息牌。

惟出乎意外的是，傳統銀行中主要是大行出招還擊，當中主戰場更是3個月期，罕現5厘破頂息後，滙豐及中銀香港（02388）相繼勁加此短存0.3厘迎戰，而兩間發鈔行的新息率齊報1.6厘。相反中小行普遍以静制動，更有個別行連番減息至失守兩厘的心理大關。

展望後市，專家料5月中上旬的搶存戰暫歇，相信大小行留彈藥迎戰半年結。

總結4月份，4間虛銀爭相上場，除了渣打旗下Mox暫未推港元特高息外，其餘3間皆鬥推超高息。如長假前、即本周二（4月28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，更推3個月港元定存最高享4.5厘；以相同存期計，為市面第2大高息（見表）。

天星虛銀5厘「高息王」 無意延長

比拼3個月年息，雖然冠全城是天星銀行的5厘，惟「高息王」快將消失。畢竟天星作為本港第2間試業的虛銀，於3月底試業，昨天（4月30日）剛好滿月，而該行曾於試業翌日（4月1日）即作突擊，向2,000名特選客提供3個月港元定存息率享5厘，但此優惠至下周三（5月6日）截止。該公司透過公關回覆，暫無意把此高息優惠延期。

天星的5厘破頂息，門檻低至1元，但追息族若要賺取較可觀利息，至少須存入1,000元或以上，而上限為10萬元。

天星的公關表示，啟動試業至今約一個月，參與試業的顧客對推出的活動及定期產品反應正面，而本階段的推廣將於5月6日正式結束，試業推廣的優惠亦將同時定結。

至於首間虛銀、眾安（ZA Bank）曾於4月16日出擊，向獲推薦的新客加息，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘。上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。此優惠亦於昨天屆滿。

中銀逆市加半年息 渣打短加長減

單以本周短短3個交易天計，竟有多達9間銀行調整存息，但僅得中銀於本周一（4月27日）逆市獨加半年期存息。反觀7間中小行鬥減，包括東亞（00023）及華僑永亨撤兩厘息，招商永隆、集友、建行亞洲、交銀香港及大新（02356）亦全面減。

至於渣打香港則短加長減，本周三（4月29日）把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；相反齊減半年及1年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，1年長息更只得0.8厘。不過，這間發鈔行維持針對大戶3個月享2.25厘，但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近與全新客戶的息率差距，未必會掀起中小行鬥跟加。

如此一來，4月底短中長息的高息榜中稍有執位，先說3個月短存，新加入戰團的匯立銀行以4.5厘首次晉級亞軍，僅次於天星的5厘。

同樣半年期，基於招商永隆多番減息，更把兩厘息下架而落榜。首間虛銀眾安的兩厘息沒變，故重返3甲列。1年期方面，招商永隆雖撤兩厘，但仍以1.95厘而滑落一級，險守季軍。

專家預計，傳統銀行會靈活變招應戰新加入戰團者，尤其是大行加息，冀盡量避免流失客戶。

專家估減息潮持續 月底掉頭上調

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，大型銀行的存息普遍不及中小行高，近日逆市鬥加主要是追落後，且因虛銀雖策動前哨戰，曾令存款爭奪戰加劇，但觀乎價格戰似有收斂，如眾安今年初曾推3個月期乍現6.8厘的超高息，如今相同存期的3.5厘又已下架，凸顯業界暫無意鬥採割喉戰搶灘。

彭藹嬈預計，本周踏入「5窮月」，料業界隨拆息跌穿1厘大關而再減；及至臨近5月底才掉頭全加息，主因有二︰憧憬京東擬最快6月來港作第二上市，市傳集資逾250億元，或為今年最大IPO；以及半年結為頭寸早作部署。

何況虛銀的「高息王」暫仍屬小眾參與，再舉匯立銀行為例，其玩法較特別，該行會從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率，即最多賺息1,125元。可是要自動集合不同用戶才享最高息，先以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多3個月。



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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源