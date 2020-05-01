【5G手機】IDC：全球智能手機出貨創歷來最大跌幅　小米出貨逆市增

新冠肺炎疫情影響下，市場研究公司IDC最新指，全球智能手機出貨量創歷來最大按年跌幅，按年倒退11.7%至2.76億部。中國智能手機市場成重災區，首季出貨按年下跌20.3%，其次為美國及西歐市場，分別下跌16%和18%。另外，調查機構Canalys又指，小米 （01810） 、vivo 兩大國產品牌於疫情期間出貨量逆市增長，小米在智能手機的市佔率增至1成以上。

IDC指出，小米首季出貨量按年增6.1%至2950萬部，主要受惠於小米在印度推出封城措施前，推出Poco、紅米品牌，令首季表現較佳。小米最新市佔率為10.7%，按年增1.8百分點。

vivo 出貨量增長更達7%，IDC指出，vivo同樣憑印度市場的中低檔手機表現出眾，市佔率增至9%。

印度3月底起疫情惡化，並推社交封鎖措施，勢拖累小米和vivo印度市場的表現。

三星、華為跑輸同業 蘋果出貨量微跌

IDC數據顯示，全球5大智能手機品牌市佔排名未有變化，但首兩位的三星、華為跑輸同業，首季出貨量分別按年跌18.9%、17.1%，三星市佔率跌1.9百分點至21.1%，華為市佔率就跌1.1百分點至17.8%。

排行第三的蘋果出貨量就微跌0.4%，在整體市場不佳下，市佔率不跌反升1.5百分點至13.3%。Canalys指出，蘋果的銷售量影響最輕微，主要因今年首季初推出的iPhone 11銷售強勁。

小米、vivo 逆市增長，IDC對智能手機市場前景並不樂觀，指出首季全球市場倒退主要反映中國手機製造業受疫情影響，屬於供應問題，但隨全球疫情大爆發，多國以封鎖方式抗疫，將拖累消費者需求。

IDC 指出，因應內地疫情回順後，3月智能手機出貨一度回升，但預計復甦難以維持，預計直至今年第4季，智能手機市場才會重新增長。

Canalys又認為，疫症爆發時，供應商主要擔心如何製造足夠的智能手機應對全球需求，但隨著疫情變化，全球近半的市場進入封城狀態，銷售額直線下降。雖然智能手機仍然是消費者的必需品，但Canalys預計，疫情將延遲消費者購買新智能手機的意慾。

相關文章：【5G手機】印度封城持續 小米手機出貨量恐受累

華為首季全球5G手機出貨量達800萬台 小米為250萬台

立即了解【5G發展】新形勢

責任編輯：謝卓榮