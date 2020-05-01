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【美國疫情】波音發債券籌近2千億港元自救

環球社會熱點 17:05 2020/05/01

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波音公司於周四（30日）表示，已通過債券形式籌得250億美元，暫時不需華府的2萬億美元刺激經濟法案（CARES Act）援助。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未卻，多國實施出入境限制，嚴重打擊全球航空業。民航客機巨企波音（Boeing，美：BA）受疫情拖累，早前尋求華府撥款援助未果，至周四（30日）宣布，已成功通過債券形式籌得250億美元（約1937億港元），暫時不需華府援助。

【美國疫情】波音慘遭圍毆 787夢幻客機產量恐削半

波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，波音公司於周四（30日）表示，已通過債券形式籌得250億美元，暫時不需華府的2萬億美元刺激經濟法案（CARES Act）援助。

波音預計，發行債券後暫時無需在市場上籌集更多資金，此次債券的發行期限為3至40年。
波音於周三（29日）公佈營運虧損達17億美元，並宣布將通過自願和非自願方式，計劃裁員16,000人。

美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

【環球錢荒】波音捱不住 尋求華府4680億援助航天業

美國議會在3月通過2萬億美元刺激經濟法案，其中包括援助航空公司以及其他在疫情下受到重擊的行業，波音亦是符合資格的公司之一。其時，波音向華府提出撥款600億美元拯救公司及其供應商，美國總統特朗普（Donald Trump）亦曾白宮記者會表示，支持對波音公司的救助計劃；惟波音行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）明言，若要如其他航空公司般，以放棄公司管治權來換得撥款，寧願不要。

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