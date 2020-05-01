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J.Crew撤出香港不久　傳準備全線申請破產保護

金融經濟 16:35 2020/05/01

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J.Crew 年初已撤出香港市場，惟整體業務受疫情重創，傳最快本周申請破產保護。

美國服裝品牌J.Crew今年2月退出香港實體零售市場，最新美國傳媒引述消息指，J.Crew 正準備提交破產保護，消息人士指J.Crew 最快於周末決定，期望可以融資約4億美元資金營運，成為疫情下另一命運受威脅的美國品牌。

J.Crew 成立於2006年，現時未有在交易所上市，私募基金TPG 、Leonard Green & Partners2011年以30億美元（約234億港元）收購J.Crew，目前在全美有約182家零售分店。

J.Crew一度被視為美國時裝連鎖的新星，但近年公司長期的首席設計師Jenna Lyons、零售總裁Mickey Drexler 離任後，漸失去昔日風采，並受以往的長期客人批評。

美國傳媒指，在新冠肺炎疫情前，J.Crew已受債務和銷情轉弱影響，而疫情令零售業進一步受壓。據穆迪早前報道，截至今年2月1日的財政年度，J.Crew 一年銷售額為25億美元。

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編輯：麥德銘

時裝 零售 美國 新冠肺炎疫情

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