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J.Crew周一申請破產保護　年初撤出香港

金融經濟 17:35 2020/05/04

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J.Crew 年初已撤出香港市場，周一正式申請破產保護。

美國服裝品牌J.Crew 周一申請破產保護，是美國首間在大流行期間倒下的主要零售商。J.Crew公布，母公司Chinos Holdings 周一向弗吉尼亞州東區聯邦破產法院申請了第11章的保護。

作為財務重組計劃的一部分，該公司將把16.5億美元的債務轉換為股權，將控制權移交給頂級債權人，包括對沖基金Anchorage Capital 。 該公司還計劃保留旗下Madewell品牌，此前公司曾考慮將該品牌其分拆上市。J.Crew 補充指，在破產過程期間，電商業務將正常運作，而在計劃在解封後重開J. Crew和Madewell商店。

J.Crew 成立於2006年，現時未有在交易所上市，私募基金TPG 、Leonard Green & Partners2011年以30億美元（約234億港元）收購J.Crew，目前在全美有約182家零售分店。

J.Crew一度被視為美國時裝連鎖的新星，但近年公司長期的首席設計師Jenna Lyons、零售總裁Mickey Drexler 離任後，漸失去昔日風采，並受以往的長期客人批評。

美國傳媒指，在新冠肺炎疫情前，J.Crew已受債務和銷情轉弱影響，而疫情令零售業進一步受壓。據穆迪早前報道，截至今年2月1日的財政年度，J.Crew 一年銷售額為25億美元。J.Crew今年2月退出香港實體零售市場。

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編輯：麥德銘

時裝 零售 美國 新冠肺炎疫情

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