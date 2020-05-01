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【電動車禍】Tesla自動駕駛系統Autopilot　日本釀致命交通事故   

科技 16:10 2020/05/01

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電動車巨頭Tesla自動駕駛功能近年惹人詬病，近日該系統又在日本釀交通意外。

電動車巨頭Tesla自動駕駛功能近年惹人詬病，近日該系統又在日本釀交通意外，日本男子在高速公路旁遭一輛Model X撞擊死亡，遺孀已向Tesla發起訴訟，控訴其自動駕駛系統設計有缺陷並導致事故。

根據彭博新聞報導，44歲的日本男子Umeda Yoshiro與其他人一起站在東名高速公路的外側，下車查看一車輛碰撞狀況。肇事Model X在遠處行駛將至，並處於Autopilot狀態，它的前車為了避開前面車禍的現場而切換車道，Model X的自動駕駛系統未能察覺這個狀況，而加速撞上了人群，並造成受害人死亡。

這次提告的家屬認為，Tesla Autopilot缺乏了監控駕駛狀況的功能，同時也未能對突發狀況做出安全反應，成為主要訴訟理由。這也是Tesla Autopilot首次發生撞死路人的案例，必須提醒所有車主，autopilot只是輔助駕駛功能，使用時請勿分心或疏忽路況，否則會有致命危險。

一般道路不要用autopilot功能

這已經不是Tesla Autopilot系統第一次釀成交通意外，2018年也發生過Model X自撞水泥護欄釀成死亡車禍。Tesla官方未對這起訴訟發表回應，但可以預期，Tesla只會強調，autopilot系統下仍需要駕駛者專注路況，而不能怪罪於系統設計。

目前Tesla雖然規定只能在快速道路、高速公路使用Autopilot功能，但官方也已經在一般道路測試交通標誌辨識功能，另外也有不少車主無視規定，在一般街道上使用autopilot功能，這樣的行為不僅是拿自己的性命開玩笑，也可能危害路人，請所有車主切勿違規使用autopilot，保障自己與行人安全。

責任編輯：李彥煒

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交通 電動車 交通事故 日本 Tesla 自動駕駛

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