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【科技抗疫】印度強制手機生產商預載追蹤程式

科技 16:50 2020/05/01

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早前有消息指，印度政府將強制手機生產商安裝追蹤程式，引發外界議論質疑是否過度侵犯人權。

隨著新冠肺炎確診人數持續攀升，各國紛紛頒布一連串防疫措施，實施緊急狀態令、旅遊禁制令，又透過人臉辨識系統偵測民眾是否遵守社交疏離政策等。這些舉動一方面獲得社會大眾認同，另一方面也引發外界議論，質疑是否過度侵犯人權，擔憂會被部分當權者利用。而早前就有消息指，印度政府將強制手機生產商安裝追蹤程式。

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上月初，印度為了加強追蹤密切接觸者，推出名為Aarogya Setu的官方新型冠狀病毒接觸追蹤程式，很快就有超過 8千萬人下載。不過，印度政府對此仍然不滿意，準備要求手機生產商直接預載這個程式。

據Livemint報道，印度電子及資訊科技局在一個會議上要求手機商預載追蹤程式，當中參與會議的包括Samsung、小米、富士康和Apple等公司。不過，自3月下旬，印度的手機生產商已經關閉，當地的手機生產線一直未能回復正常運作。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）亦有在多次的演講中提及有關追蹤程式，甚至在社交平台上敦促民眾下載。早前印度政府已要求公務員強制安裝這個追蹤程式，而民間就暫時未有相關的規定。不過，有人權組織Internet Freedom Foundation（IFF）就擔心，追蹤程式會成爲政府監控民眾的工具。

責任編輯：施雯雯

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