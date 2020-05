【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

▲ 拜登捲入性侵事件,特朗普未有加以攻擊,反為對手護航,稱指控多數不實。

美國前副總統拜登代表民主黨出戰2020年美國總統大選已無懸念,勢成特朗普連任勁敵。拜登近日捲入性侵事件,特朗普卻反常地未有乘機攻擊拜登,更為對手護航,稱拜登可能遭遇不實指控(false accusations)。

特朗普(Donald Trump)被問及拜登性侵門事件時指:「這有可能是不實指控,我很清楚所有不實指控,我曾被錯誤指控過很多次。(It could be false accusations. I know all about false accusations. I’ve been falsely charged numerous times)」特朗普本人,亦曾多次捲入類似事件。

拜登(Joe Biden)前助理里德(Tara Reade)早前向傳媒揭露,於1993年遭拜登性侵。她公開憶述事件細節,指事發在國會山莊,拜登未得她同意,將手伸入她的裙子,又稱當時曾向其他助理提及事件。

事件持續發酵,引起愈來愈多關注,拜登的競選辦多次否認指控,多名與里德同期為拜登工作的助理表示,不記得有聽過里德提及相關事件。

民主黨元老、眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)接受有綫新聞網絡(CNN)訪問時強調尊重#MeToo運動,同時讚拜登正直有誠信(of great integrity),關心美國人民(of great concern for the American people),並是反婦女暴力法案起草人。

佩洛西袒護拜登之意相當明顯,遭共和黨人批評虛偽。美國最高法院大法官人選卡瓦諾(Brett Kavanaugh)前年亦被捲入性侵醜聞,民主黨窮追猛打,堅持深入調查,民主黨輕易放生拜登,被質疑是雙重標準。

責任編輯:文青青

