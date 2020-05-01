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【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

環球政治 15:43 2020/05/01

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拜登捲入性侵事件，特朗普未有加以攻擊，反為對手護航，稱指控多數不實。

美國前副總統拜登代表民主黨出戰2020年美國總統大選已無懸念，勢成特朗普連任勁敵。拜登近日捲入性侵事件，特朗普卻反常地未有乘機攻擊拜登，更為對手護航，稱拜登可能遭遇不實指控（false accusations）。

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特朗普（Donald Trump）被問及拜登性侵門事件時指：「這有可能是不實指控，我很清楚所有不實指控，我曾被錯誤指控過很多次。（It could be false accusations. I know all about false accusations. I’ve been falsely charged numerous times）」特朗普本人，亦曾多次捲入類似事件。

拜登（Joe Biden）前助理里德（Tara Reade）早前向傳媒揭露，於1993年遭拜登性侵。她公開憶述事件細節，指事發在國會山莊，拜登未得她同意，將手伸入她的裙子，又稱當時曾向其他助理提及事件。

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事件持續發酵，引起愈來愈多關注，拜登的競選辦多次否認指控，多名與里德同期為拜登工作的助理表示，不記得有聽過里德提及相關事件。

民主黨元老、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）接受有綫新聞網絡（CNN）訪問時強調尊重#MeToo運動，同時讚拜登正直有誠信（of great integrity），關心美國人民（of great concern for the American people），並是反婦女暴力法案起草人。

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佩洛西袒護拜登之意相當明顯，遭共和黨人批評虛偽。美國最高法院大法官人選卡瓦諾（Brett Kavanaugh）前年亦被捲入性侵醜聞，民主黨窮追猛打，堅持深入調查，民主黨輕易放生拜登，被質疑是雙重標準。

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責任編輯：文青青

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