疫情下錯過採茶季　封城致茶葉價格狂升

在新冠肺炎的疫情下，各大產業皆受到嚴重影響，全球茶葉市場也無一倖免。雖然在各地實施禁足令後，人們經常在家中喝茶，對茶葉的需求增加，但各國的封城措施卻讓採茶工人無法上班，限制了茶葉的供應，令茶葉價格上升。

據《路透社》報道，中國、印度、肯亞、斯里蘭卡和越南等五個國家佔全球茶業出口的82%，但在疫情下，各國採取了不同措施，限制市民外出上班，令行業的人錯過了採茶季節，部分茶葉貨運需延後一個月，推高了價格。

在過去數星期，採茶工人減少，加上3月的整體氣溫較正常氣溫低，專家預計茶葉最大生產國中國今年的產量將大幅減少，而第2大生產國印度和斯里蘭卡的產量亦因為受到勞動工和天氣的影響而減少生產茶葉。

國際茶葉委員會（ITC）預計印度今年的茶葉出口量將減少7％，印度商務部和茶葉中間商則表示，印度3月的出口量大減了34%，而斯里蘭卡的出口量減了接近一半。

然而，肯亞的茶葉出口並沒有受到很大的影響。據ITC估計，肯亞今年國內產量更有可能增長15%，有望成為本年的茶葉最大出口國。

不過，一些茶葉進口商已經開始感受到南亞地區茶葉供應不穩定的壓力，俄羅斯主要茶葉生產商Orimi表示印度的茶葉出口平均延遲了一個月，而且公司還要面對多個國家，包括斯里蘭卡茶葉供應不穩的問題。