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【Apple業績】蘋果收入意外勝預期 服務銷售繼續領航

環球經濟金融 15:24 2020/05/01

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新冠肺炎疫情打擊蘋果（Apple，美：AALP）在華銷售和供應鏈，但上季收入仍有輕微增長，意外勝預期，盈利僅略跌。服務業務持續增長，抵消iPhone銷量下滑的影響。行政總裁庫克（Tim Cook）料，今季業務不明朗，但長遠而言樂觀，並表明繼續回購股份及增加派息。

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期內，蘋果收入升1%至583億美元，高過分析預期的550億美元；盈利稍跌3%至112億美元。庫克表示，2月業務顯着下滑，但3月開始反彈，料4月升勢更強烈，對業績前景感到樂觀。但他重申，目前難以估計未來60日的情況。

蘋果業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 583億 +0.5% 550億
盈利（美元） 112億 -2.7%
經調整後每股盈利（美元） 2.55 +3.4% 2.26

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蘋果先後在中國，以至全球，關閉分店，iPhone銷售停滯不前，銷售額跌7%至290億美元，佔總銷售不足一半，但仍是最多；Mac和iPad銷售也下跌。蘋果傳統硬件產品銷售減少近7%至387億美元。

相反，服務業務和穿戴裝置銷售持續增長。服務收入為133億美元，按年升17%；穿戴裝置收入為63億美元，大增23%。其中，應用程式App Store和無線耳機AirPods銷售飆升18%至196.3億美元。

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自2003年底開始提供具體收入預期以來，蘋果首次未提供收入預期數字，但仍獲市場看好。由於中國經濟下滑，蘋果此舉被視為，避免在未來幾個月再調整銷售預期。蘋果過去2年已調整銷售預期2次。

加州投資顧問公司Bedell Frazier Investment Counselling主席弗雷澤（Mike Frazier）認為，蘋果是少數捱得過「世界末日」的企業，資產負債表甚至比美國經濟健康。

蘋果增加500億美元股票回購，較去年增加的750億美元少。雖然股票回購在美國甚有爭議，但仍被視為向股東返還資本的承諾。蘋果亦宣布，今季增派股息，增加派息6%至每股82美仙；去年派息增幅為5%。

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