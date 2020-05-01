【金正恩行蹤】北韓發文要求民眾 堅決擁護金正恩

▲ 【金正恩行蹤】北韓據報要求民眾 堅決擁護金正恩

北韓領袖金正恩失踪多日，外界對其健康、生死多翻揣測，但至今仍未有亮相闢謠。適逢勞動節，北韓媒體報道，金正恩向北韓多個行業的發出五一勞動節感謝詞，感謝模範宣傳員在宣傳北韓勞動黨的思想及政策，鼓舞士氣，但報道未有附上照片，金正恩仍未現身，其生死之謎仍未解開。周五（1日），多間北韓媒體發表文章，呼籲民眾擁護領袖金正恩，並強調堅持自力更生的發展方針。

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北韓勞動黨機關報《勞動新聞》發表社論，應將最高領導人金正恩的思想和路線當作唯一的方針和生命線，堅決貫徹落實。文章強調，即使遇到波折和考驗，也要成為信任和服從領導人的熱血忠臣。

內閣機關報《民主朝鮮》當天也發表社論呼籲居民對金正恩忠心耿耿，團結一心，自力更生。文章還號召民眾通過自力更生、自給自足創造更多財富，為促進經濟發展和提高人民福利做出貢獻。

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分析認為，北韓媒體雖對金正恩健康狀況有恙的說法保持沉默，但企圖通過報道維穩，營造金正恩掌權執政的事實不變。

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