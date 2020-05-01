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【亞馬遜業績】Amazon料今季因防疫開支高而虧損 早段挫近6%

環球經濟金融 21:40 2020/05/01

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亞馬遜（Amazon，美：AMZN）公布首季業績，上季收入按年大增26%至755億美元，更勝市場預期的737億美元。但亞馬遜上季盈利遜預期，更估計新冠肺炎疫情將耗盡第二季利潤，甚至錄得虧損，拖累股價於周四市後挫4.7%，報2,356美元。周五早段跌幅持續，挫近6%。

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亞馬遜期内盈利按年跌29%至25億美元。每股經調整盈利為5.01美元，遜市場預期的6.23美元。

其中，亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）上季經營溢利達30.8億美元，佔集團整體經營溢利77%。

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市場早前估計，亞馬遜第二季盈利或高達40億美元。但面對新冠肺炎疫情，亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）指，會將全數利潤甚至更高的金額撥作防疫開支。亞馬遜預計第二季可能錄得高達15億美元的虧損。

亞馬遜因應疫情，為旗下所有員工安排進行新冠病毒檢測，開支已達數億美元。亞馬遜又採購大量防疫裝備，包括供員工使用的1億個口罩、過千部紅外綫熱像儀及3.1萬個溫度計，也令防疫開支大增。

另外，疫情帶動亞馬遜的網購、雲端服務及串流平台等服務的需求，亞馬遜自3月中增聘17.5萬人手，主要集中為倉庫及運輸服務的人手。該公司更將基本員工的時薪調高至2美元，如按截至5月16日計算，亞馬遜料額外增加7億美元的支出。

亞馬遜業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 755億 +26% 737億
盈利（美元） 25億 -29%
經調整後每股盈利（美元） 5.01 -29% 6.23

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