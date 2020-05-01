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【金正恩病危之謎】 「神隱」20日仍未現身  北韓社論呼籲民眾效忠

環球政經 15:22 2020/05/01

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有關北韓領䄂金正恩病危、甚至已身亡的傳言已逾兩周，但當事人始終未現身，南韓傳媒指金正恩自上月11日打後未現過身，至今（1日）已達20，外界只透過官方媒體發放消息去估算。最新是北韓多個傳媒發文，要求民眾擁護金正恩的導領，並以金正恩思想及路線視為唯一方針。

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另有社論呼籲國民效忠金正恩，並堅持自力更生，自給自足令國家富強。早前北韓官媒報導金正恩向南非發賀電，最新則是感謝多個行業的模範宣傳員，但這些報導均沒有刊登金正恩的最新相片。這些消息是用來安撫民心？抑或為有關金正恩的壞消息做部署？現時外界仍未能準確掌握金正恩及北韓內部現況。

 

 

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撰文 : 高富健

金正恩 南北韓關係 北韓核問題 北韓圜 北韓

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