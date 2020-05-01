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【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

科技 15:20 2020/05/01

分享：

Canon日前針對相機用戶推新軟件，用戶只須在官網按相機型號下載相應軟件，再透過USB連接電腦，就可變成視像鏡頭。

全球各地民眾受疫情影響，需要在家工作及學習，對視像會議軟件、視像鏡頭等需求亦大增。Canon日前更針對其相機用戶推新軟件，現時Canon相機用戶只須在【Canon 官網】，選擇相對應的相機型號並下載軟件，再透過USB連接電腦，就可變成視像鏡頭。

是次新軟件「 EOS Webcam Utility Beta」由Canon自行開發，適用於25款Canon相機，包括單反、無反、PowerShot系列。

Canon推出免費雲端相簿　可經相機上傳照片

【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

升級步驟：

  • 選擇相機型號
  • 按「Drivers & Downloads」，選擇作業系統「Windows 10 (x64)」及「Software」
  • 下載「EOS Webcam Utility Beta 0.9.0 for Windows」
  • 完成安裝後，開啟相機的拍攝短片功能、調整鏡頭焦距
  • 連接 USB 線至電腦
  • 在視訊會議軟件如Google Meet、Microsoft Team中選擇鏡頭來源

不過用戶須注意，軟件目前僅適用於Windows作業系統，其他系統的版本或會在未來發布。

25款適用Canon相機包括：

EOS單反
  • EOS-1D X Mark II
  • EOS-1D X Mark III
  • EOS 5D Mark IV
  • EOS 5DS
  • EOS 5DS R
  • EOS 6D Mark II
  • EOS 7D Mark II
  • EOS 77D
  • EOS 80D
  • EOS 90D
  • EOS Rebel SL2（EOS 200D）
  • EOS Rebel SL3（EOS 250D / EOS 200D II）
  • EOS Rebel T6（EOS 1300D）
  • EOS Rebel T6i（EOS 750D）
  • EOS Rebel T7（EOS 1500D）
  • EOS Rebel T7i（EOS 800D）
  • EOS Rebel T100（EOS 3000D）
EOS無反
  • EOS M6 Mark II
  • EOS M50
  • EOS M200
  • EOS R
  • EOS RP
PowerShot系列
  • PowerShot G5X Mark II
  • PowerShot G7X Mark III
  • PowerShot SX70 HS

MacBook Pro 充電也會插錯位！網民發現機身過熱

責任編輯：張寶燕

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