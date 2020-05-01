【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

全球各地民眾受疫情影響，需要在家工作及學習，對視像會議軟件、視像鏡頭等需求亦大增。Canon日前更針對其相機用戶推新軟件，現時Canon相機用戶只須在【Canon 官網】，選擇相對應的相機型號並下載軟件，再透過USB連接電腦，就可變成視像鏡頭。
是次新軟件「 EOS Webcam Utility Beta」由Canon自行開發，適用於25款Canon相機，包括單反、無反、PowerShot系列。
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升級步驟：
- 選擇相機型號
- 按「Drivers & Downloads」，選擇作業系統「Windows 10 (x64)」及「Software」
- 下載「EOS Webcam Utility Beta 0.9.0 for Windows」
- 完成安裝後，開啟相機的拍攝短片功能、調整鏡頭焦距
- 連接 USB 線至電腦
- 在視訊會議軟件如Google Meet、Microsoft Team中選擇鏡頭來源
不過用戶須注意，軟件目前僅適用於Windows作業系統，其他系統的版本或會在未來發布。
25款適用Canon相機包括：
|EOS單反
|
- EOS-1D X Mark II
- EOS-1D X Mark III
- EOS 5D Mark IV
- EOS 5DS
- EOS 5DS R
- EOS 6D Mark II
- EOS 7D Mark II
- EOS 77D
- EOS 80D
- EOS 90D
- EOS Rebel SL2（EOS 200D）
- EOS Rebel SL3（EOS 250D / EOS 200D II）
- EOS Rebel T6（EOS 1300D）
- EOS Rebel T6i（EOS 750D）
- EOS Rebel T7（EOS 1500D）
- EOS Rebel T7i（EOS 800D）
- EOS Rebel T100（EOS 3000D）
|EOS無反
|
- EOS M6 Mark II
- EOS M50
- EOS M200
- EOS R
- EOS RP
|PowerShot系列
|
- PowerShot G5X Mark II
- PowerShot G7X Mark III
- PowerShot SX70 HS
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責任編輯：張寶燕
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