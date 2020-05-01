【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

▲ Canon日前針對相機用戶推新軟件，用戶只須在官網按相機型號下載相應軟件，再透過USB連接電腦，就可變成視像鏡頭。

全球各地民眾受疫情影響，需要在家工作及學習，對視像會議軟件、視像鏡頭等需求亦大增。Canon日前更針對其相機用戶推新軟件，現時Canon相機用戶只須在【Canon 官網】，選擇相對應的相機型號並下載軟件，再透過USB連接電腦，就可變成視像鏡頭。

是次新軟件「 EOS Webcam Utility Beta」由Canon自行開發，適用於25款Canon相機，包括單反、無反、PowerShot系列。

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升級步驟：

選擇相機型號

按「Drivers & Downloads」，選擇作業系統「Windows 10 (x64)」及「Software」

下載「EOS Webcam Utility Beta 0.9.0 for Windows」

完成安裝後，開啟相機的拍攝短片功能、調整鏡頭焦距

連接 USB 線至電腦

在視訊會議軟件如Google Meet、Microsoft Team中選擇鏡頭來源

不過用戶須注意，軟件目前僅適用於Windows作業系統，其他系統的版本或會在未來發布。

25款適用Canon相機包括：

EOS單反 EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

EOS Rebel SL2（EOS 200D）

EOS Rebel SL3（EOS 250D / EOS 200D II）

EOS Rebel T6（EOS 1300D）

EOS Rebel T6i（EOS 750D）

EOS Rebel T7（EOS 1500D）

EOS Rebel T7i（EOS 800D）

EOS Rebel T100（EOS 3000D） EOS無反 EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

EOS R

EOS RP PowerShot系列 PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

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責任編輯：張寶燕

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