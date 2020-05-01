【疫市營商】雪糕品牌搶夏日商機　Dreyer's和雀巢即日起有優惠

▲ 即日起5月3日，Dreyer's D-Collection單件裝扭紋脆筒及雪糕杯、OREO 單件裝雪糕批及雪糕杯，組合優惠100元8 件，平均每件只售12.5元。（Dreyer's提供圖片）

疫情下，不少品牌趁本周末假期推優惠吸客，雪糕品牌亦趁本港近日天氣炎熱，推優惠搶商機，包括Dreyer's 雪糕、Oreo 雪糕、雀巢甜筒均有優惠。

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠 4連假輕鬆購物

即日起5月3日，Dreyer's D-Collection單件裝扭紋脆筒及雪糕杯、OREO單件裝雪糕批及雪糕杯，組合優惠100元8 件，平均每件只售12.5元。脆筒口味包括比利時朱古力配云呢拿、宇治抹茶配云呢拿、柚子配牛乳等。6間零售點有售，包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen、Jasons ▪ Food & Living及Jasons ichiba。

【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客 一文看清優惠選擇

此外，Dreyer's 今日（5月1日）於各大百佳及惠康超級市場，及5月7日於Circle-K便利店，推出全新REAL DELIGHT芒果熱情果乳酪條，單件裝售15.9元，四件裝售52.9元。

【疫市營商】一田購物優惠日 一文看清每日限定商品

雀巢即日至5月3日於7-11便利店，推出DRUMSTICK甜筒單件裝系列優惠，多款口味包括奶蓋芝士桃茶味、草莓味粉Cone、港式土炮奶茶、黑朱古力曲奇味黑Cone等，5支售35元，憑電子優惠券中的條碼享加5元額外多1支優惠，平均每支6.7元。

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l