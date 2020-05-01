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【美國疫情】中小企援助停批大行申請 50萬份申請 少於3萬獲批

環球社會熱點 14:45 2020/05/01

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美國兩間大型銀行周四宣布已合共呈交接近50萬份申請，金額達460億美元，大部分申請企業的員工都少於10人。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，重創各地經濟，各地政府推資助或貸款，助中小企度過難關。美國為中小企而設的薪酬保障計劃，日前宣布暫停審批大型銀行遞交的電子申請，以確保弱勢貸款人得到資助。美國兩間大型銀行周四宣布已合共呈交接近50萬份申請，金額達460億美元，大部分申請企業的員工都少於10人。

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美國為中小企而設的的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），旨在助企業渡過難關，但礙於申請手續涉及多項電子手續和文件，早前有銀行備受質疑，指未能為最艱難的企業爭取資助，甚至有大企業申請，被美國總統特朗普斥回水。至日前，計劃宣布暫停審批大型銀行遞交的電子申請，以確保弱勢貸款人得到資助。

兩間美國最大的銀行摩根大通（JPMorgan Chase & Co）以及美國銀行（Bank of America） 則在周四（4月30日）宣布，已合共呈交接近50萬份申請，金額達460億美元。
美國銀行表示，在呈交的25萬份申請中，平均貸款額為約10萬美元，四分三申請來自員工少於10人的企業，總額達280億美元。

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摩根大通指，在呈交的22萬份申請中，平均貸款額為約8.1萬美元，約一半申請的企業，僅有5名或以下員工；4成申請者貸款額少於2.5萬，總額達178億美元。

政府日前宣布計劃將暫緩審批大行的申請，負責薪酬保障計劃的小企業管理局表示，目前來自兩間銀行的申請，獲批的少於3萬宗。

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