【疫市營商】傳統工藝舊物新造　製香師研艾草香抗疫

▲ 手工香品牌Okapi Studio創辦人鄭志堅畢業後曾到潮州及尼泊爾等地，向喇嘛學習造藏香及繩香。

「香港」這名稱的由來，與造香有密切關係。而大眾對香的印象，總離不開拜神祭祀，甚或涉及生死宗教。事實上，香的用途比大眾想像中還要多，可以用作紓壓提神，甚至有抗菌及抗病毒效果。有本土製香師以「舊物新造」的創新方式，用天然材料製造手工香，以全新方式將香融入大眾生活。

>>>【疫市營商】零售生意急跌 樂力高正面應對逆境主動出擊

>>>【疫市營商】藝術設計在港「難搵食」？ 90後設計師：取決於心態

修讀視覺藝術系的鄭志堅（Max），畢業後曾到潮州、台灣、尼泊爾等地，跟喇嘛學習造藏香及繩香。回港後抱着「不想失業，所以創業」的想法，透過學校的創業計劃，5年前成立手工香品牌Okapi Studio。

▲ Okapi Studio會利用不同的模具，例如葉子、小熊及飄雪等不同形狀去造香，將香打造成擺設一樣，吸引年輕消費者。（Okapi Studio FB圖片）

Max坦言，不少人認為「香」僅用於宗教儀式，事實上，使用天然素材的香亦可以改善生活質素。他舉例，獲譽為中國歷史上最早的臨床醫學百科全書《備急千金要方》記載，燃燒艾草有殺菌消毒及驅蚊作用。而且相對廟裏的大枝香，燃燒加入了艾草的香，可令氣味天然清雅。而品牌早前亦曾因應新冠肺炎疫情，特意開辦艾灸療法保健香包製作體驗班，將艾草製造成草形狀的香及香包。

▲ 該品牌早前亦曾因應新冠肺炎疫情，特意開辦艾灸療法保健香包製作體驗班，將艾草製造成草形狀的香及香包。（湯炳強攝）

為了吸引更多注目，他不僅製造傳統綫香，亦會利用不同的曲奇模具，例如葉子、小熊及飄雪等不同形狀去造香，將香變成擺設一樣，吸引年輕消費者。

開設興趣班 打卡位吸女性客

Max亦有在其工作室Make Scents開辦手工香興趣班，並舉辦與香相關的藝術展覽活動。他透露，客人9成9是女性。而被問到作為男性如何營運一盤女性顧客生意，他笑指，相信異性能相吸，而且他亦會站在女性角度思考，在興趣班中增設打卡位，如以「文青風」擺放不同木製擺設，或讓客人使用從尼泊爾帶回來的工具，造香同時又可以拍照，深受香港女士歡迎。

▲ Max提到，客戶在工作坊中均可使用他從尼泊爾帶回來的工具，造香同時又可以拍照，深受香港女士歡迎。（湯炳強攝）

不過政府早前延長限聚令，所有工作坊都要暫停或延期，對於Max來說絕對是一大挑戰。他坦言，條例實施時顯得手足無措。不過，樂觀開朗的Max強調，疫情期間就算營運多困難，都不會輕易放棄。

我花了不少時間研究香，如果選擇放棄實在不甘心。

他又稱，倒不如趁這段時間研究更多不同香的造法，計劃更多新工作坊，待疫情過後再出發。

▲ Max定時在其工作室Make Scents開辦手工香興趣班，並舉辦與香相關的藝術展覽活動。（湯炳強攝）

成立社企 以香聯繫各階層

此外，近年事業上軌道後，Max希望能夠以自己的專長貢獻社會，於是成立社企「摙香樓」及「香公所」，以香聯繫社會各個階層。他透露，兩間社企分別提供培訓課程，教導少數族裔及銀髮族製香，並會邀請他們擔任工作坊助理，參與種植香草及開辦製香體驗班的工作，讓他們賺取收入，同時希望透過計劃，讓他們有機會展現才華。

▲ 除了手工香品牌外，Max亦成立了社企「摙香樓」，主要提供課程培訓少數族裔少女和婦女學習製香。（受訪者提供圖片）

>>>【疫市營商】水上活動公司「濕遊悠」收入重挫 堅持營運做好防範

記者：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l