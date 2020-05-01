▲ 【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國向G7列改革清單

美國向七國集團（G7）國家提供改革世界衛生組織（世衛）的清單，促請盡快改革世衛；這被視為世衛重新獲得美國撥款的機會。英國也同意改革世衛，但強調要等新冠肺炎疫情過後才做，目前最重要的是國際合作。美國較早前據報已下令情報機關調查世衛。

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美國與其他6國的衛生部長分享改革清單，建議加強世衛的獨立性和透明度。但G7外交官表示，未知此方案是否代表美國恢復向世衛的撥款。

美國新提案的整體語調，與總統特朗普及美國國務院對世衛的尖銳指控不符，被指較為溫和。有官員建議，採取更激進的措施，例如建立一個僅處理全球衛生緊急情況的獨立或半自治的國際機構。

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外交政策 （Foreign Policy）報道，美國周三（29日）公布一項方案，計劃就世衛在疫情早期的應對及反應，進行早期評估，但其親密盟友反對，認為應等疫情過去才做。英國和德國駐華盛頓大使曾強調這一點。

英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）在《華盛頓郵報》中表示，英國政府的立場是，世衛確實需改革，並研究國際衛生法規。不過，皮爾斯稱，目前，最重要的是國際合作。

德國駐美大使哈伯（Emily Haber）補充，在疫情中，必須研究哪些事可行、哪些不可行，呼籲不要政治化疫情，國際社會絕對需要透明度。

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