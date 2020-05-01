【新冠肺炎】疫情下Microsoft Teams新措施　教師可舉辦2萬人線上畢業禮

▲ 受新冠肺炎疫情影響，不少海外院校都採用破格的遙距方式舉行畢業典禮，而Microsoft Teams就是其中一個很好的渠道。

畢業是一個人生中的重要里程碑，標誌着人生新一頁的開始，對學生來說別具意義。但隨著新冠肺炎疫情影響，各地都頒布不同的「限聚令」，導致學校停課或者改用視像教學，很多學校都不打算在今年舉辦畢業典禮。然而，不少海外院校都採用破格的遙距方式舉行畢業典禮，而Microsoft Teams就是其中一個很好的渠道。

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微軟的Microsoft Teams不僅支援訊息IM，還有團隊專屬的訊息交流平台，更可支援遠端視像會議，萬人直播等多樣豐富功能，滿足不同人士的需求。透過Microsoft Teams舉行視像會議時，師生可毋須登入，只須直接點擊連結。

當中的會議功能，除了可支援最多250人的會議外，也可以舉辦即時直播活動，參與人數上限高達10,000人。而由5月初開始至7月1日，只要持有Microsoft Office 365 A1的教員執照，就可以舉辦多達2萬人的即時活動。而且，用戶更能在該時段內，同時舉行50個即時活動，持續時間長達16小時，對於校友活動或會議也相當有用。

雖然利用Microsoft Team未必可以好像日本小學生所建造的Minecraft畢業典禮那麼有趣，但至少仍能親身感受這人生大事，都不失為一個好方法。

▲ 雖然利用Microsoft Team未必可以好像日本小學生所建造的Minecraft畢業典禮那麼有趣，但至少仍能親身感受這人生大事，都不失為一個好方法。（柏原周平Twitter資料圖片）

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責任編輯：施雯雯

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