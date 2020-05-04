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【5G應用】5G香港已落地　簡單出部手機就用到？

科技 08:30 2020/05/04

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香港的5G流動通訊服務已於4月1日起投入服務，消費者終於能夠使用期待已久的5G服務。然而，消費者會有很多關於5G的疑問，包括甚麼是5G、5G有甚麼好處和應用、如何才能使用5G服務，正在使用的手機能否使用5G服務等問題。我們早前已經介紹了5G及其相關的應用，那麼究竟消費者需要準備或了解甚麼才能使用香港5G服務呢?

5G手機是否支援SA獨立組網？
首先，消費者需要一部能夠支援香港5G頻譜的手機。現時市面上已有不同品牌的5G手機發售，當中包括有大屏幕的摺屏手機以及主打頂尖攝影功能的旗艦手機。消費者在選購5G手機的時候，需留意手機是否支援香港的5G頻譜，否則有機會接收不到5G訊號。另外，亦要留意手機是否支援SA獨立組網以及NSA非獨立組網。

在香港首階段的5G服務中，都會採用NSA非獨立組網，即沿用4G核心網絡但轉用5G頻譜以提供服務。隨著5G陸續發展，電訊商將會採用SA獨立組網，即是5G核心網與4G核心網將各自獨立組建，屆時才能真正支援嶄新的5G服務。NSA將會逐漸淘汰，僅支援NSA的手機在不久的將來或許未能使用5G服務。因此，消費者應選購能夠同時支援SA及NSA兩種組網的5G手機。

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上台可貨比三家
其次，就是電訊商的5G數據服務計劃。現時香港已有四間電訊商獲政府發牌提供5G流動通訊服務，而5G數據服務計劃月費由198元至759元不等，視乎數據用量而定，消費者可根據自身的日常數據用量來決定適合的月費計劃。現時香港5G服務於室外的下載速度約為400 Mbps - 600 Mbps，而室內的下載速度約為200 Mbps- 300 Mbps，室外和室內的上載速度約為40 Mbps – 60 Mbps，

總括而言都比現時的4G服務快數倍。另外，電訊商亦有提供不少的5G手機上台優惠，方便消費者能夠同時選購手機及月費計劃，提供一站式的服務，讓消費者能夠盡快體驗流暢的5G服務。

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5G網絡  暫未覆蓋全港
最後，是很多消費者都會忽略的，就是5G信號的覆蓋範圍。現時各個電訊商首階段的5G覆蓋範圍都是香港的熱門地點，室外包括中上環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角等地區，室內包括全港各大型商場如海港城、K11 MUSEA、太古廣場等、灣仔會議及展覽中心以及香港國際機場。

然而，大埔、馬鞍山、赤柱及其鄰近地區包括沙田、粉嶺、西貢等因為衛星發射站的問題而未能覆蓋5G網絡，以免造成干擾。因此，要達致全港5G覆蓋，仍然需要時間去發展。

隨著5G開始普及，亦是未來的發展趨勢，電訊商將會陸續發展其餘地區及港鐵線路的5G網絡，以達致全港5G覆蓋。相信於不久的將來，消費者就能感受到5G的三個應用範疇 ─ 增強型流動寬頻 (eMBB)、超可靠低時延通訊 (URLLC) 及大規模機器型通訊 (mMTC) 所帶來的好處，感受5G技術為生活帶來的便利和嶄新的體驗。

撰文 : 何鴻略 華為消費者業務大中華區副總裁

欄名 : Smart World

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