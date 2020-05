【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

▲ 美國明尼蘇達大學一項研究指出,新冠肺炎疫情很可能會再持續1年半至2年,屆時全國或高達2.3億的人口染疫,以達到群體免疫效果。

美國的新冠肺炎疫情持續下,美國累計增至106.9萬人確診,死亡人數增至6.3萬人。但美國明尼蘇達大學一項研究指出,新冠肺炎疫情很可能會再持續1年半至2年,屆時全國或高達2.3億的人口染疫,以達到群體免疫效果,疫情才有望結束。專家更表示對多州逐步解封的決定感到驚訝。

美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究與政策中心於周四(4月30日)發表報告,指美國當地疫情仍會再持續1年半至2年,預料美國要有60%至70%的人口確診,疫情才能停止。以美國約3.3億人口計算,屆時或有1.98億至2.31億人確診。

專家於報告中表示,新冠病毒的病毒株與流感病毒最相似,但新冠病毒的潛伏期更長,更容易出現無症狀患者令疫情擴散,病毒的基本傳染數(Basic reproduction number,又稱R0)數值也更高,代表會把疾病傳染給其他人的平均數愈大,因此新冠疫情較流感更易擴散。

報告指,當 R0數值愈高,代表要有更多人對病毒產生群體免疫的作用,才可令疫情結束,預計疫情可能會持續18至24個月。

該中心負責人Mike Osterholm表示:

大流行疫情不像季節性流感,它不會在夏季消失。

(Pandemic infections don't tend to die down in the summer, like seasonal flu does.)

專家認爲,疫情仍有3種可能變化:

1. 今年春季為首波疫情,夏季有小規模疫情起伏,疫情會持續1至2年,於明年某個時段緩和。 2. 首波疫情結束後,秋冬會再現疫情高峰,明年或仍有新一波疫情,或其餘小規模疫情起伏。 3. 疫情持續緩慢傳播。

專家對各州取消限制措施的計劃感到驚訝,更無法理解爲何某些州分在確診病例回升的情況下,堅持早前解封的決定。

專家指政府應停止向民眾傳達疫情即將結束的訊息,而應提醒民眾為接下來的新一波疫情作長期準備。

