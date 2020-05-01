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【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

環球社會熱點 14:06 2020/05/01

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美國明尼蘇達大學一項研究指出，新冠肺炎疫情很可能會再持續1年半至2年，屆時全國或高達2.3億的人口染疫，以達到群體免疫效果。

美國的新冠肺炎疫情持續下，美國累計增至106.9萬人確診，死亡人數增至6.3萬人。但美國明尼蘇達大學一項研究指出，新冠肺炎疫情很可能會再持續1年半至2年，屆時全國或高達2.3億的人口染疫，以達到群體免疫效果，疫情才有望結束。專家更表示對多州逐步解封的決定感到驚訝。

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美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究與政策中心於周四（4月30日）發表報告，指美國當地疫情仍會再持續1年半至2年，預料美國要有60%至70%的人口確診，疫情才能停止。以美國約3.3億人口計算，屆時或有1.98億至2.31億人確診。

專家於報告中表示，新冠病毒的病毒株與流感病毒最相似，但新冠病毒的潛伏期更長，更容易出現無症狀患者令疫情擴散，病毒的基本傳染數（Basic reproduction number，又稱R0）數值也更高，代表會把疾病傳染給其他人的平均數愈大，因此新冠疫情較流感更易擴散。

報告指，當 R0數值愈高，代表要有更多人對病毒產生群體免疫的作用，才可令疫情結束，預計疫情可能會持續18至24個月。

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該中心負責人Mike Osterholm表示：

大流行疫情不像季節性流感，它不會在夏季消失。

(Pandemic infections don't tend to die down in the summer, like seasonal flu does.)

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專家認爲，疫情仍有3種可能變化：

1. 今年春季為首波疫情，夏季有小規模疫情起伏，疫情會持續1至2年，於明年某個時段緩和。

2. 首波疫情結束後，秋冬會再現疫情高峰，明年或仍有新一波疫情，或其餘小規模疫情起伏。

3. 疫情持續緩慢傳播。

專家對各州取消限制措施的計劃感到驚訝，更無法理解爲何某些州分在確診病例回升的情況下，堅持早前解封的決定。

專家指政府應停止向民眾傳達疫情即將結束的訊息，而應提醒民眾為接下來的新一波疫情作長期準備。

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