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【財叔小理】做善事唔好貪方便

名人薈萃 22:32 2020/05/01

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上星期見到七仔便利店搞咗個「同心互助」飯券認捐活動，第一眼睇以為係可以去七仔買飯券捐比嗰五大慈善機構，我心裡暗贊七仔真係良心企業，疫境中的一點溫暖！雖然我唔會去買，因為我做善事從來都唔會經第三者，要捐我一定直接捐去嗰個慈善機構。但係我都支持大家可以因為方便去買也無不可。

突然有個網友好開心咁同我講，佢去咗七仔買飯票支持我最尊敬嘅明哥，我當然讚佢乖啦！但當我見到佢張收據係15元一張，我就覺得好奇怪，所以再細心研究下，發現原來每張飯券15元，七仔會補貼6至7元，憑飯券可以去七仔換叮叮飯一盒。我即刻呆一呆！咁都得？！以商業角度7萬個飯盒補貼40多萬元，有咁嘅宣傳效果真係抵到爛。但係唔知佢哋係對自己嘅形象無信心，定係想減省行政費，所以要借五大慈善機構個名出嚟呢？

七仔前幾日公布認捐結果，最後籌到55萬張飯券，係原本7萬張目標嘅7倍，香港人真係非常有善心，但係市場上突然出現55萬張飯票，據聞由5月中至9月中派發換領，如果係真，即用約120日去消化，平均每日要消化4580張飯券，但係呢4580個飯盒會點分配到七仔分店？佢地估唔估到啲人會邊日去邊間拎呢？會唔會出現有分店無人拎？有人去到又無得拎呢？最擔心係唔知會唔會出現擠提情況呢？某啲區需求較大，例如深水埗，佢哋一間店會唔會預備幾百個飯盒俾人拎？預多咗拎唔晒又會唔會浪費？五大機構未來4個月還需要準備堂食、送遞或派飯嗎？55萬個飯盒係市場額外的需求嗎？

我想講嘅係，慈善活動唔係為做而做，55萬個飯盒，4個月之後就變返0，會唔會扭曲咗五大機構一直以來努力持續緊嘅計劃？4個月之後回復正常，原本每日嗰4580個人又再無飯食，究竟市場上宜家係咪真係每日有4580人需要飯票呢？有可能唔止此數，但係咁樣做真係可以幫到佢哋咩？

呢件事令我諗起有一次我去派口罩，派完之後有人衝埋黎，係咁塞啲口罩俾人，我話我已經派咗，點知佢話佢今日應承咗幫人派100個口罩。咁其實佢初心係咩呢？當然呢個時候口罩無人嫌多，但係如果可以更有效去分配俾更多人，結果係咪更好呢？正所謂相爭不足，相分有餘，但都唔應該盲目去分。

不過從來話人哋做得唔好係好容易，所以我擔心會出現問題同時，亦有個建議俾返七仔。如果日後有機會再攪，喺募捐完呢啲飯票之後，應該係可以俾各大慈善機構去申請，咁先至可以幫到真正有需要嘅機構同埋人。又或者根據每個機構嘅要求，每日送指定數量嘅叮叮飯去俾佢哋派發，咁就可以減少咗浪費嘅情況出現！

如果呢55萬個飯盒嘅善款係由五大慈善機構去分配資源，係可以去訂立長遠政策，將55萬張飯票所得嘅825萬元平均分配，每個機構有165萬元，咁對佢地真係有好大幫助！如果再加埋七仔資助每張5元又多275萬元，咁總共有1100萬元，每個機構就有220萬元，重未計如果唔送搓手液嘅成本，因為我覺得善長捐款一定唔會係為咗枝搓手液，咁如果七仔要散貨就無辦法啦！而今次最大問題係如果有人拎咗飯券而無去拎，咁啲善款會去咗邊呢？如果呢次活動係直接捐助五大機構，就算有人無去換飯盒，啲錢都係留喺慈善機構，可以之後運用，但今次啲錢係七仔收咗先喎！啲人無去換，啲錢會點處理呢？

香港人好有善心，但又太唔細心！我估大部份捐助嘅人都係以為捐助呢五大機構，而無睇細節！其實，同投資一樣，好多人都係只睇標題，而無留意細節，無了解清楚就去投資。無論投資或做善事，我都唔會經第三者去做，正如我話唔好去銀行買保險，唔好去保險公司諗住儲蓄一樣，如果有心要幫五大慈善機構應該直接捐助，而唔係去七仔！

記住唔好貪方便，力不到不為財。做善事同投資一樣，為做善事而行善，為投資而投資，最後都可能會做咗錯誤決定，今次買飯票睇漏細節事少，但如果係投資就唔可以咁唔謹慎，唔係可能會損失更多，結果不似預期，哈哈！

今次唔做已經做咗，希望只係我過份擔憂，唔好俾我估中！最後嗰位谷友話有啲後悔，我話咪當買咗枝搓手液囉，唔好唔開心啦！

P.S.嚟緊又有機構收集抗疫物資轉贈，如果數量唔多，其實可以考慮平時袋係身，見到清潔工或者有需要嘅人，直接送俾佢哋，你可能會有另一番感受！

見到有需要口罩的人士，不妨直接送給他們。（作者供相）

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撰文 : 財叔 育有兩名子女，現代怪獸家長眼中的歪理爸爸，從不相信贏在起跑綫，堅持以同理心教導子女。

欄名 : 財叔小理

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