【防疫抗疫基金】元創方租戶獲租金寬免　香港猿創：租金佔成本逾3成幫助大

▲ 元創方租戶、香港猿創創辦人葉宣恒表示，疫情下曾試過一星期有3至4日錄得零生意，而店舖的租金佔整體成本3成以上，故租金寬免幫助很大。（元創方網站圖片）

港府今日（5月1日）宣佈，在第二輪「防疫抗疫基金」下，寬免元創方（PMQ）租戶由今日起至年底的租金及費用。多間元創方租戶均指，疫情下營業額暴跌，租金支出成為一大壓力，是次租金寬免對生意有幫助。

【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底 寬免租金

元創方租戶、香港猿創創辦人葉宣恒表示，店舖主要靠遊客為主，製作香港特色的飾物精品吸引遊客購買，但疫情下遊客全無，人流跌8成，曾試過一星期有3至4日錄得零生意，而店舖的租金佔整體成本3成以上，故租金寬免幫助很大。他補充，元創方早於去年9月開始，已寬免店舖約2成租金，而以往元創方會支援租戶去外地展覽，開設Pop-up Store，疫情下外地生意全無。

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另一租戶Moment by Moment創辦人Samuel透露，疫情下咖啡店生意跌4至5成，3月曾試過一日只得2至3宗生意，昨日生意尚算復甦，但營業額不高，而店舖的主要成本為租金，故租金寬免幫助大。

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記者：朱悅瀅

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