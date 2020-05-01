  • 29°C
香港時間 : 2020501日 (五) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【防疫抗疫基金】元創方租戶獲租金寬免　香港猿創：租金佔成本逾3成幫助大

商業 13:46 2020/05/01

分享：

元創方租戶、香港猿創創辦人葉宣恒表示，疫情下曾試過一星期有3至4日錄得零生意，而店舖的租金佔整體成本3成以上，故租金寬免幫助很大。（元創方網站圖片）

港府今日（5月1日）宣佈，在第二輪「防疫抗疫基金」下，寬免元創方（PMQ）租戶由今日起至年底的租金及費用。多間元創方租戶均指，疫情下營業額暴跌，租金支出成為一大壓力，是次租金寬免對生意有幫助。

【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金

元創方租戶、香港猿創創辦人葉宣恒表示，店舖主要靠遊客為主，製作香港特色的飾物精品吸引遊客購買，但疫情下遊客全無，人流跌8成，曾試過一星期有3至4日錄得零生意，而店舖的租金佔整體成本3成以上，故租金寬免幫助很大。他補充，元創方早於去年9月開始，已寬免店舖約2成租金，而以往元創方會支援租戶去外地展覽，開設Pop-up Store，疫情下外地生意全無。

【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億　美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請

另一租戶Moment by Moment創辦人Samuel透露，疫情下咖啡店生意跌4至5成，3月曾試過一日只得2至3宗生意，昨日生意尚算復甦，但營業額不高，而店舖的主要成本為租金，故租金寬免幫助大。

【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）

記者：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金
今日
【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金
【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請　登記後2至3周發放補貼（附登記連結）
2020/04/28
【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請　登記後2至3周發放補貼（附登記連結）
【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億　美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請
2020/04/24
【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億　美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請
【防疫抗疫基金】電影院資助計劃最高可獲300萬補貼　今日接受申請（附申請教學）
2020/04/20
【防疫抗疫基金】電影院資助計劃最高可獲300萬補貼　今日接受申請（附申請教學）
【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）
2020/04/20
【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）
疫情 防疫抗疫基金 展覽 新冠肺炎

下一篇文章

【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】港商往返中國豁免14日隔離　邱騰華：將向每間公司批出2個名額
【新冠肺炎】港商往返中國豁免14日隔離　邱騰華：將向每間公司批出2個名額
【疫市營銷】Uber Eats推珍珠奶茶優惠　4月30日叫滿50元多送一杯
【疫市營銷】Uber Eats推珍珠奶茶優惠　4月30日叫滿50元多送一杯
【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）
【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）
【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限